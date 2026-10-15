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Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage prošle nedelje uništile brod povezan sa Iranom u Omanskom zalivu, pošto je utvrđeno da je nadgledao američke ratne brodove i pomagao u njihovom odabiru kao meta.

U saopštenju objavljenom na mreži X se navodi da je posada prethodno bezbedno evakuisana.

Prema saopštenju CENTCOM-a, u toku su aktivnosti na povratku članova posade u njihovu zemlju, ali nisu objavljeni identitet broda, način na koji je uništen niti detalji navodnih obaveštajnih aktivnosti.

"Američke snage uništile su 6. oktobra brod povezan sa Iranom koji je nadgledao i pomagao u odabiru brodova američke mornarice kao meta u Omanskom zalivu", navodi se u saopštenju.

Objava dolazi nakon izveštaja da iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC), usled oštećenja svoje obalske infrastrukture za nadzor, sve češće koristi manje brodove za otkrivanje potencijalnih meta.

Iranske snage koriste posmatrače na manjim plovilima, koja nisu naoružana, kako bi identifikovale brodove za napade, dok

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