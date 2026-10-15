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Bivši direktor izraelske službe unutrašnje bezbednosti Šin Beta Ronen Bar podneo je danas tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanjahua za 3 miliona šekela (970.000 dolara) zbog izjava tvrdnji iznetih prošlog meseca da jeBar znao za pretnju napada Hamasa u noći 7. oktobra 2023. godine, ali je odlučio da ga ne obavesti.

U tužbi za klevetu, Bar je detaljno opisao korake koje su on i Šin Bet preduzeli u ranim jutarnjim satima 7. oktobra kako bi obavestili Vojni sekretarijat kabineta premijera, za koji je rekao da je telo odgovorno za komunikaciju između premijera i bezbednosnih službi.

Takođe je detaljno izložio niz upozorenja koja je, kako je rekao, uputio Netanjahuu u mesecima koji su prethodili napadu 7. oktobra, u kojima je rekao da Hamas društvene nemire zbog programa reforme pravosuđa kontroverzne vlade vidi kao znak slabosti i da se verovatnoća rata pojačava.

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Ronen Bar Foto: YOSSI ZELIGER / AFP / Profimedia

Bar je rekao da su njegove tvrdnje potkrepljene pisanim dokumentima koje će tražiti da se objave kako bi dokazao svoje slučajeve na sudu.

Netanjahu je krajem septembra na X-u napisao da „levičarski mediji vode zlobnu i prevarantsku kampanju usmerenu na to da sve neuspehe i zločine Ronena Bara u periodu pre 7. oktobra pripišu premijeru Bendžaminu Netanjahuu“.

Rekao je i da je u ranim jutarnjim satima 7. oktobra Bar „vodio brojne razgovore sa tadašnjim načelnikom štaba IDF-a Herzijem Halevijem i šefom vojne obaveštajne službe Aharonom Halivom, tokom kojih su razgovarali o svim upozoravajućim znacima, ali da je uprkos tome "odlučio da ne pozove i ne obavesti premijera".

Kurir.rs/Tanjug

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