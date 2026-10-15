BIVŠI ŠEF ŠIN BETA TUŽIO NETANJAHUA ZA KLEVETU: Premijer tvrdio da je tajna služba znala za pretnju Hamasa 7. oktobra ali ga nije obavestila!
- Bar tvrdi da je Šin Bet na vreme obavestio vojni sekretarijat i da je Netanjahuu ranije slao upozorenja o rastućoj pretnji rata.
- Navodi da su njegove tvrdnje potkrepljene pisanim dokumentima koje će tražiti da budu objavljeni pred sudom.
Bivši direktor izraelske službe unutrašnje bezbednosti Šin Beta Ronen Bar podneo je danas tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanjahua za 3 miliona šekela (970.000 dolara) zbog izjava tvrdnji iznetih prošlog meseca da jeBar znao za pretnju napada Hamasa u noći 7. oktobra 2023. godine, ali je odlučio da ga ne obavesti.
U tužbi za klevetu, Bar je detaljno opisao korake koje su on i Šin Bet preduzeli u ranim jutarnjim satima 7. oktobra kako bi obavestili Vojni sekretarijat kabineta premijera, za koji je rekao da je telo odgovorno za komunikaciju između premijera i bezbednosnih službi.
Takođe je detaljno izložio niz upozorenja koja je, kako je rekao, uputio Netanjahuu u mesecima koji su prethodili napadu 7. oktobra, u kojima je rekao da Hamas društvene nemire zbog programa reforme pravosuđa kontroverzne vlade vidi kao znak slabosti i da se verovatnoća rata pojačava.
Bar je rekao da su njegove tvrdnje potkrepljene pisanim dokumentima koje će tražiti da se objave kako bi dokazao svoje slučajeve na sudu.
Netanjahu je krajem septembra na X-u napisao da „levičarski mediji vode zlobnu i prevarantsku kampanju usmerenu na to da sve neuspehe i zločine Ronena Bara u periodu pre 7. oktobra pripišu premijeru Bendžaminu Netanjahuu“.
Rekao je i da je u ranim jutarnjim satima 7. oktobra Bar „vodio brojne razgovore sa tadašnjim načelnikom štaba IDF-a Herzijem Halevijem i šefom vojne obaveštajne službe Aharonom Halivom, tokom kojih su razgovarali o svim upozoravajućim znacima, ali da je uprkos tome "odlučio da ne pozove i ne obavesti premijera".
Kurir.rs/Tanjug