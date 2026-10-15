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Evropska unija izrazila je "duboko žaljenje" zbog odluke Palestinske uprave da odloži parlamentarne izbore, prvobitno zakazane za 28. novembar, do septembra 2027, kao i predsedničke izbore planirane za početak naredne godine.

U izjavi visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas, objavljenoj u ime Unije, ističe se važnost održavanja parlamentarnih i predsedničkih izbora "što je pre moguće", u skladu sa ranijim obavezama palestinskog predsednika Mahmuda Abasa, navedeno je u saopštenju Evropskog saveta.

EU je navela da Palestinci moraju da imaju mogućnost da glasaju i izaberu svoje rukovodstvo i predstavnike u institucijama, ističući da su demokratski i transparentni izbori na celoj okupiranoj palestinskoj teritoriji odavno morali da budu održani.

Unija je ponovila spremnost da podrži izborni proces, uključujući slanje misije EU za posmatranje izbora.

EU je poručila da su verodostojni, inkluzivni i transparentni izbori od ključnog značaja za palestinski narod, demokratski legitimitet i odgovornost, kao i za ostvarivanje rešenja o dve države.

U saopštenju je dodato da kontinuirana podrška EU Palestinskoj upravi ide "ruku pod ruku" sa napretkom u ostvarivanju tih ciljeva i sprovođenjem reformi.

Predsednik Palestinske samouprave Mahmud Abas doneo je ranije uredbu o održavanju istovremenih predsedničkih i parlamentarnih izbora 11. septembra 2027. godine, čime je poništio prethodnu odluku prema kojoj je glasanje trebalo da bude održano 28. novembra 2026. godine.