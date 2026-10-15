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U ruskim napadima u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti i u Kropivnickom, na jugoistoku Ukrajine, poginulo je pet osoba a povređeno je najmanje šest ljudi, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Šef Dnjepropetrovske Okružne vojne uprave Aleksandar Ganža je u objavi na Telegramu rekao da su u ruskim napadima u toj oblasti na jugoistoku Ukrajine poginule dve osobe, da je uništena jedna privatna kuća a da je nekoliko drugih kuća zapaljeno, prenosi Ukrinform.

- Rusi su u zoru napali Dnjeparski i Pavlogradski okrug. Uništena je privatna kuća u naselju Novooleksandrivska. Dve osobe su poginule - kazao je Ganža, koji je dodao da se informacije o povređenima još utvrđuju.

Šef Kirovogradske Okružne vojne uprave Andrej Rajkovič je rekao da su u napadu ruskih dronova na Kropivnicki, u centralnom delu Ukrajine, poginule tri osobe a da je šest povređeno.

(Kurir.rs/Tanjug)

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