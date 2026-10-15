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Dečak tinejdžerskog uzrasta poginuo je nakon što su obilne kiše pogodile Istanbul, poplavile stotine kuća, izazvale urušavanje puteva i gotovo u potpunosti zaustavile saobraćaj u najvećem gradu Turske.

Snimak nadzorne kamere, čiju je autentičnost potvrdila Al Džazira, zabeležio je trenutak kada je četrnaestogodišnji dečak doživeo strujni udar u četvrti Balat, u istanbulskom okrugu Fatih, nakon što je tokom jake kiše zakoračio u baru.

Na snimku se vidi kako dečak prolazi kroz bare na ulazu u parking, pre nego što se iznenada srušio na zemlju.

1/7 Vidi galeriju Poplave u Turskoj Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo, Egecan Ozguner/AP

Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da je dečak bez svesti prevezen u bolnicu, ali je preminuo uprkos pokušajima spasavanja. Pokrenuta je istraga o ovom incidentu.

Guverner Istanbula Davut Gul pozvao je stanovnike da u četvrtak ostanu kod kuće, osim ako ne moraju da putuju. Ljude koji žive u stanovima u suterenu pozvao je da noć provedu na višim spratovima i da izbegavaju korita potoka, podvožnjake i druga područja podložna poplavama.

Kancelarija guvernera obustavila je nastavu u celom gradu u četvrtak i zabranila kretanje motocikala, prenela je agencija AP. Državni službenici sa invaliditetom i majke male dece dobili su slobodan dan.

Zabrana kretanja motocikala stupila je na snagu u sredu u 21 sat i ostaje na snazi do daljeg.

Tursko Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je u sredu i četvrtak na opasnost od iznenadnih poplava u nekoliko provincija.

Prema pisanju turskog lista "Dejli sabaha", širom grada, u kojem živi oko 16 miliona ljudi, raspoređeno je približno 8.000 pripadnika hitnih službi, uz 2.000 vozila i građevinskih mašina.

Kiša je počela da pada u utorak uveče, nakon upozorenja turske meteorološke službe. Voda je poplavila puteve i podvožnjake, zbog čega su vozila ostala zarobljena u nekoliko gradskih okruga, uključujući Esenjurt i Sultan Gazi.

Voda je prodrla i u kuće, prodavnice i podrume.

Službe za vanredne situacije primile su više od 2.500 prijava incidenata povezanih sa vremenskim nepogodama, objavio je "Dejli sabah".

Nadležne službe zabeležile su 1.277 poplava i 15 klizišta, dok je 47 ljudi ostalo zarobljeno.

Poplave su pogodile više od 800 kuća, 280 poslovnih objekata i 76 vozila.

Delovi puteva urušili su se u okruzima Ejup Sultan i Gaziosmanpaša, objavio je portal "Turkije tudej".

Lokalni mediji preneli su da su prolaznici spasili ženu koju je bujica nosila ulicom u istanbulskom okrugu Esenjurt.

Poplave su pogodile nekoliko naselja, potopile puteve i zarobile vozila, dok su kuće i poslovni objekti ispunjeni vodom. Voda je doprla i do dve bolnice, a prodirala je i kroz plafon metro-stanice Hadžiosman.

U okrugu Sultan Gazi srušio se potporni zid jedne osnovne škole dok su se učenici nalazili u učionicama. Među njima nije bilo povređenih.

Najobilnije padavine zabeležene su u oblasti Omerli, u okrugu Bejkoz, na azijskoj strani Istanbula, gde je palo gotovo 194 milimetra kiše, prema podacima lista "Dejli sabah".

Vršilac dužnosti gradonačelnika Istanbula Nuri Aslan izjavio je da je u pojedinim delovima grada za samo 12 sati palo gotovo 100 milimetara kiše.