ISTANBUL POD VODOM, IMA MRTVIH! Poplave širom Turske, dečaka ubila ga struja, bujica nosi automobile, ljudima rečeno da ne izlaze iz kuća! (FOTO/VIDEO)
- Četrnaestogodišnji dečak poginuo je od strujnog udara nakon što je tokom nevremena zakoračio u baru u četvrti Balat
- Guverner je pozvao građane da ostanu kod kuće, a škole su zatvorene i zabranjeno je kretanje motocikala
Dečak tinejdžerskog uzrasta poginuo je nakon što su obilne kiše pogodile Istanbul, poplavile stotine kuća, izazvale urušavanje puteva i gotovo u potpunosti zaustavile saobraćaj u najvećem gradu Turske.
Snimak nadzorne kamere, čiju je autentičnost potvrdila Al Džazira, zabeležio je trenutak kada je četrnaestogodišnji dečak doživeo strujni udar u četvrti Balat, u istanbulskom okrugu Fatih, nakon što je tokom jake kiše zakoračio u baru.
Na snimku se vidi kako dečak prolazi kroz bare na ulazu u parking, pre nego što se iznenada srušio na zemlju.
Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da je dečak bez svesti prevezen u bolnicu, ali je preminuo uprkos pokušajima spasavanja. Pokrenuta je istraga o ovom incidentu.
Guverner Istanbula Davut Gul pozvao je stanovnike da u četvrtak ostanu kod kuće, osim ako ne moraju da putuju. Ljude koji žive u stanovima u suterenu pozvao je da noć provedu na višim spratovima i da izbegavaju korita potoka, podvožnjake i druga područja podložna poplavama.
Kancelarija guvernera obustavila je nastavu u celom gradu u četvrtak i zabranila kretanje motocikala, prenela je agencija AP. Državni službenici sa invaliditetom i majke male dece dobili su slobodan dan.
Zabrana kretanja motocikala stupila je na snagu u sredu u 21 sat i ostaje na snazi do daljeg.
Tursko Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je u sredu i četvrtak na opasnost od iznenadnih poplava u nekoliko provincija.
Prema pisanju turskog lista "Dejli sabaha", širom grada, u kojem živi oko 16 miliona ljudi, raspoređeno je približno 8.000 pripadnika hitnih službi, uz 2.000 vozila i građevinskih mašina.
Kiša je počela da pada u utorak uveče, nakon upozorenja turske meteorološke službe. Voda je poplavila puteve i podvožnjake, zbog čega su vozila ostala zarobljena u nekoliko gradskih okruga, uključujući Esenjurt i Sultan Gazi.
Voda je prodrla i u kuće, prodavnice i podrume.
Službe za vanredne situacije primile su više od 2.500 prijava incidenata povezanih sa vremenskim nepogodama, objavio je "Dejli sabah".
Nadležne službe zabeležile su 1.277 poplava i 15 klizišta, dok je 47 ljudi ostalo zarobljeno.
Poplave su pogodile više od 800 kuća, 280 poslovnih objekata i 76 vozila.
Delovi puteva urušili su se u okruzima Ejup Sultan i Gaziosmanpaša, objavio je portal "Turkije tudej".
Lokalni mediji preneli su da su prolaznici spasili ženu koju je bujica nosila ulicom u istanbulskom okrugu Esenjurt.
Poplave su pogodile nekoliko naselja, potopile puteve i zarobile vozila, dok su kuće i poslovni objekti ispunjeni vodom. Voda je doprla i do dve bolnice, a prodirala je i kroz plafon metro-stanice Hadžiosman.
U okrugu Sultan Gazi srušio se potporni zid jedne osnovne škole dok su se učenici nalazili u učionicama. Među njima nije bilo povređenih.
Najobilnije padavine zabeležene su u oblasti Omerli, u okrugu Bejkoz, na azijskoj strani Istanbula, gde je palo gotovo 194 milimetra kiše, prema podacima lista "Dejli sabah".
Vršilac dužnosti gradonačelnika Istanbula Nuri Aslan izjavio je da je u pojedinim delovima grada za samo 12 sati palo gotovo 100 milimetara kiše.
Tokom večernjeg špica, saobraćajne gužve dostigle su nivo od oko 90 odsto, dok su avio-letovi funkcionisali normalno, naveo je list.
(Kurir.rs/Al Jazeera/Preneo: V.M.)