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Slovačkaobnavlja forum za saradnju sa Moskvom, a na dnevnom redu prvog sastanka posle pet godina biće ruski gas i nafta, nuklearno gorivo i položaj ruskih sportista, navodi se u dokumentu ruske vlade do kojeg je došao list Politico.

U belešci ruskog ministra nauke i visokog obrazovanja Valerija Falkova piše da je slovački šef diplomatije Juraj Blanar tokom video-razgovora 20. avgusta pristao da se Rusko-slovačka međuvladina komisija sastane u Moskvi. Premijer Robert Ficorekao je da je sastanak zakazan za 25. novembar, dok je u dokumentu od 10. septembra prvobitno bio naveden 26. i 27. oktobar.

Komisija za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju nije se sastajala od početka rata u Ukrajini 2022. godine.

1/12 Vidi galeriju Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

Obnova kontakata usledila je posle Ficove posete Moskvi 9. maja, gde se sastao sa Vladimirom Putinom. Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj u aprilu lišio je ruskog predsednika jednog od najbližih partnera u Evropi, pa Moskva traži druge saveznike unutar EU.

Orban je pre poraza obnovio rad rusko-mađarske međuvladine komisije, obustavljen posle početka sukoba 2022. godine. Vlada njegovog naslednika Petera Mađara nije potvrdila da li će komisija nastaviti rad naredne godine.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Prema ruskoj belešci, Blanar je ponovio protivljenje Slovačke planu EU da postepeno ukine uvoz ruskog gasa i zatražio razgovore o isporukama.

Slovački predstavnici istakli su značaj nastavka isporuka ruske nafte naftovodom Družba i redovnih isporuka nuklearnog goriva za slovačke elektrane. "Politico" nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost dokumenta, iako on ima obeležja zvanične ruske ministarske beleške.

Slovačka i dalje u velikoj meri zavisi od ruske nafte i gasa. Putin je Ficu u maju obećao da će Rusija zadovoljiti energetske potrebe Slovačke.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Dnevni red obuhvata i kulturu, turizam, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, kao i rad Ruskog centra za nauku i kulturu u Bratislavi. U belešci se navodi da se Blanar protivi, kako je formulisano, "diskriminaciji ruskih sportista" na međunarodnim takmičenjima.

"Politico" ocenjuje da približavanje Fica Moskvi daje Kremlju priliku da energetskim vezama udalji pojedine članice EU od zajedničkog stava o Ukrajini.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Ipak, ostaje pitanje može li Rusija da ispuni obećanja o isporukama energenata. Ukrajina pojačava napade dronovima na ruske rafinerije, a Kijev je ovog meseca saopštio da su napadi onesposobili 51 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte.