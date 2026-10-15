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Odnosi između Severne Makedonije i Bugarske ponovo su u fokusu javnosti, ali ovoga puta povod nije direktno politika, već bekstvo iz zemlje optužene za saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom. Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije hitno je pozvalo bugarskog ambasadora na razgovor i uručilo mu demarš, dok je za Mihailovom raspisana međunarodna poternica.

O tome kako je ovaj slučaj dobio međunarodnu političku dimenziju i ko je zapravo Iva Mihailova, za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji govorila je Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara Severne Makedonije.

- Protiv 23-godišnje Ive Mihailove iz Kočana podignuta je optužnica za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, nakon direktnog sudara na ekspresnom putu u kojem je jedna osoba poginula, a tri su povređene. Naglašavamo da se optužnica zasniva isključivo na činjenicama i zakonu, te ne sadrži nikakve navode o njenoj nacionalnoj pripadnosti, jeziku ili političkim stavovima.

Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara u Severnoj Makedoniji Foto: Kurir Televizija

Sumnja se na diplomatsku pomoć

Nesreća se dogodila u oktobru prošle godine, kada je vozilo optužene prešlo 90 centimetara u suprotnu traku i izazvalo direktan sudar sa tragičnim posledicama. Tokom leta suđenje je privuklo ogromnu pažnju javnosti zbog pritisaka i zahteva bugarskih nevladinih organizacija da joj se omogući lečenje u Bugarskoj.

- Dodatnu kontroverzu u celom slučaju izazvala je činjenica da je Iva Mihailova u subotu uveče snimljena u kafiću u Kočanima, da bi se već narednog dana oglasila iz Bugarske zajedno sa svojim advokatom. Iako su joj prethodno izrečene mere zabrane napuštanja grada i oduzeta oba pasoša - ona je uspela nelegalno da napusti zemlju, održi konferenciju za štampu i izjavi da je neizvesno da li će se vratiti. Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski potvrdio je da je u toku provera svih graničnih službenika i snimaka sa nadzornih kamera kako bi se utvrdilo da li je granicu prešla neevidentirana, odnosno da li je u njenom prebacivanju eventualno korišćeno diplomatsko vozilo.

05:24 iva Izvor: Kurir televizija

Sa druge strane, nadležne institucije u Skoplju insistiraju na poštovanju pravne države, dok bekstvo optužene preliva već punu čašu nategnutih bilateralnih odnosa.

- Sa druge strane, Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova poručuju da zakon mora važiti jednako za sve i da niko ne može predvideti dalji tok suđenja. Međutim, bekstvom u Bugarsku, Iva Mihailova je izbegla da svoju nevinost dokaže pred sudom, čime je dodatno opteretila ionako osetljive odnose između dve zemlje. Ovaj incident dolazi u trenutku kada su odnosi Makedonije i Bugarske napeti zbog višegodišnjeg bugarskog veta, koji blokira početak pregovora Makedonije sa Evropskom unijom.

Porodična pozadina i opstrukcija pravosuđa iz Sofije

Na pitanje da li postoje indikacije da se cela situacija zloupotrebljava za produbljivanje već postojeće političke krize na relaciji Skoplje-Sofija, posebno u svetlu najavljenih novih ustavnih i identitetskih zahteva Bugarske, Talevska ukazuje i na spornu porodičnu prošlost optužene.

- Treba imati u vidu još jednu ključnu činjenicu - Otac Ive Mihailove u Makedoniji je pravosnažno osuđen na 12 i po godina zatvora zbog učešća u nelegalnom kockanju, pokušaja ubistva i nanošenja teških telesnih povreda. Baš kao i njegova ćerka, i on se nalazi u bekstvu u Bugarskoj, gde boravi još od 2010. ili 2011. godine. Tokom njenog suđenja javio se video-porukom, tvrdeći da je optužnica protiv nje zapravo politički progon usmeren protiv njega. On negira krivicu za pokušaj ubistva i nanošenje teških povreda.

МВР распиша централна и меѓународна потерница по Ива Михајлова (23) од Кочани, по барање на Основниот суд во Кочани. https://t.co/cXqznJEtrT — 24chasa.mk (@24chasamk) October 13, 2026

Pitanje izručenja i stavovi bugarskih zvaničnika dodali su ulje na vatru.

- Ostaje da se vidi hoće li Sofija, u interesu pravde i jednakosti pred zakonom, napraviti presedan i izručiti ih Severnoj Makedoniji. Za sada, zvanični signali ukazuju na suprotno: bugarske vlasti su Ivi Mihailovoj čak ponudile i policijsku zaštitu, dok je predsednica Ilijana Jotova izjavila da veruje kako je optužena sada bezbednija na bugarskoj teritoriji nego što je bila u Makedoniji. Takve izjave bugarskih političara samo dodatno podgrevaju atmosferu i direktno opstruišu sprovođenje pravde pred makedonskim pravosuđem.

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Kurir.rs

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