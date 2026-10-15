(KMG) -- Predsednik Kine Si Đinping danas je uputio čestitku učesnicima Kineskog sajma uvoza i izvoza, poznatog kao Kantonski sajam, koji se održava 140. put.

Si je primetio da je tokom 70 godina Kantonski sajam postao ključna platforma u promociji kinesko-spoljnih trgovinskih razmena i efikasna platforma za Kinu, da proširi svoju otvorenost prema svetu na visokom nivou.

Si je rekao da je Kina spremna da udruži snage sa svim zemljama kako bi zajednički održala multilateralni trgovinski sistem, osigurala stabilnost i nesmetano funkcionisanje globalnog industrijskog lanca, proširila prostor za obostrano korisnu međunarodnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, te promovisala sveobuhvatnu ekonomsku globalizaciju.