Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Kijev nastaviti napade na ruske rafinerije nafte nakon što je Vašington izvršio pritisak na Ukrajinu da obustavi udare, upozorivši da su SAD ugrozile živote Ukrajinaca ograničavanjem pristupa obaveštajnim podacima i satelitskim komunikacijama Starlink.

- Blokada [napada na rafinerije] više ne važi. Završili smo s tim - rekao je Zelenski za Financial Times tokom intervjua u Londonu.

Zelenski je naveo da su ukrajinske vojne zvaničnike njihove američke kolege upozorile da će Vašington ograničiti deljenje obaveštajnih podataka ukoliko Kijev nastavi sa udarima na ruska energetska postrojenja.

Pogoršanje odnosa Trampa i Zelenskog

Ovi komentari označavaju dalje pogoršanje odnosa između Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa, koji vrši pritisak na Ukrajinu da obustavi napade na rusku naftnu infrastrukturu dok Vašington nastoji da smanji cene goriva. Prošle nedelje, Tramp je najavio sporazum prema kojem bi Rusija snabdevala dizelom američko i svetsko tržište, što je izazvalo kritike američkih zakonodavaca i evropskih saveznika.

Zelenski je u sredu, u intervjuu za britanskog novinara Pirsa Morgana, taj dogovor opisao kao "čistu pobedu" za Kremlj.

- Šteta je što gubimo snažnog partnera - rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Takođe je optužio Trampa da staje na stranu Rusije u ratu, ističući da bi Vašington trebalo da ostane neutralan umesto da favorizuje Moskvu.

- Ovo je naša zemlja, naše telo, naš dom, naša deca - rekao je Zelenski. "Zato je bolno kada Tramp bira stranu. Ako ste u sredini, morate ostati u sredini. Ne na pogrešnoj strani", dodao je. "Ovo nije prava strana istorije".

Ograničenja Starlinka izazivaju uzbunu u Kijevu

Spor je eskalirao nakon što je Ukrajina prijavila restrikcije na vojnu upotrebu sistema Starlink, na koji se ukrajinske snage oslanjaju radi komunikacije na ratištu i operacija dronovima.

Zelenski je upozorio da bi ova ograničenja mogla dovesti do velikog broja žrtava, dok Rusija pojačava napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. "To je velika greška", rekao je. "Ova odluka će doneti mnogo ljudskih gubitaka... Ljudi će ginuti".

On je apelovao na Ilona Maska, čija kompanija SpaceX upravlja Starlinkom, da obnovi uslugu, rekavši kako se nada da je prekid bio posledica tehničkog problema.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Mask je u sredu izjavio da je Staršild, satelitski sistem vojne namene, u vlasništvu i pod kontrolom vlade SAD, koja i određuje ograničenja njegove upotrebe. Dodao je da je Starlink komercijalna usluga namenjena za civilne i odbrambene svrhe, te da ne bi trebalo da se koristi za ofanzivne vojne operacije.

1/5 Vidi galeriju Najbogatiji čovek na svetu Foto: Shutterstock, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP Jordan Strauss

Navedena ograničenja Starlinka usledila su usred zabrinutosti da bi smanjenje deljenja američkih obaveštajnih podataka moglo oslabiti sposobnost Ukrajine da detektuje nadolazeće ruske raketne napade i zaštiti svoje gradove.

Ukrajinski zvaničnici izjavili su za CNN da bi gubitak obaveštajnih podataka mogao dati prednost ruskim snagama na ratištu, dok je jedan evropski zvaničnik doveo u pitanje objašnjenje Vašingtona da su vremenske neprilike uzrokovale prekide u podacima za rano upozoravanje na rakete.

Dve noći zaredom Kijev ostalo bez ranog upozorenja o lansiranju raketa

Dve noći zaredom, sirene za vazdušnu opasnost - koje stanovnicima Kijeva obično pružaju dragoceno vreme da potraže sklonište - oglasile su se tek pošto su se ruske balističke rakete već približavale ili pogađale ukrajinsku prestonicu. U ponedeljak i utorak, 12. i 13. oktobra, Rusija je izvela uzastopne napade balističkim raketama, pogodivši civilnu infrastrukturu i veliku elektranu. Ukrajina nije dobila nikakvo prethodno upozorenje o lansiranjima od strane zapadnih partnera, izjavio je Zelenski.

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Trampova administracija je ranije upozorila da bi mogla obustaviti deljenje obaveštajnih podataka i prekinuti evropske nabavke američkog oružja za Ukrajinu ukoliko Kijev odbije da prekine duboke udare na rusku energetsku infrastrukturu.

Rusija pojačava napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine

Spor se odvija u trenutku dok ruske snage nastavljaju napade na ukrajinske energetske objekte. Zelenski je izjavio da su ruski udari ostavili više od 600.000 ljudi bez struje.

Moskva je takođe pojačala vazdušne udare dok su pomaci na samom frontu i dalje ograničeni, pri čemu obe strane gađaju energetsku infrastrukturu.