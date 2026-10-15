Slušaj vest

Društvene mreže godinama su ograničavale prikazivanje eksplicitnog nasilja, ali plan Trampove administracije da uživo prenosi javno pogubljenje testiraće koliko su platforme zaista spremne da sprovode sopstvena pravila. Ministar odbrane Pit Hegset i Pentagon najavili su da će 3. decembra prenositi pogubljenje majora američke vojske Nidala Malika Hasana pred streljačkim vodom.

To bi bio prvi put da se izvršenje smrtne kazne u SAD emituje putem interneta, a kompanije tek treba da se izjasne da li će prenositi ovaj događaj ili uklanjati kopije koje korisnici budu postavljali.

"Kompanije će čekati do samog poslednjeg trenutka da saopšte javnosti šta će učiniti, jer znaju da postoji šansa da Tramp odustane od toga", izjavila je Kejti Harbat, osnivačica tehnološke konsultantske firme Anchor Change i bivša direktorka za javne politike u kompaniji Meta.

1/4 Vidi galeriju Javno pogubljenje Nidala Malika Hasana zakazano za 3. decembar Foto: HO / AFP / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Platforme društvenih mreža već su pod sve većim pritiskom širom sveta da zaštite decu od eksplicitnog i nasilnog sadržaja. Planirani prenos pogubljenja stavlja tu obavezu na probu: evropski regulatori upozoravaju tehnološke kompanije da ne emituju prenos, dok australijski zakonodavci pozivaju regulatore da spreče prenose na društvenim mrežama, piše Politiko.

Vodeće platforme, uključujući TikTok, X, Tvič, Jutjub i Fejsbuk i Instagram, imaju smernice koje ograničavaju prikazivanje smrti i nasilja. Metina politika, na primer, izričito zabranjuje direktne prenose izvršenja smrtnih kazni. Ipak, ove kompanije imaju veze sa Trampovom administracijom, što može uticati na njihovo poslovanje u SAD i njihov uticaj na politiku u oblasti veštačke inteligencije. Portparol TikToka uputio na smernice kompanije koje zabranjuju prikazivanje pogibija izazvanih vatrenim oružjem.

Nijedna od ostalih kompanija nije odgovorila na višestruke zahteve za komentar o tome da li će sprovoditi pravila svojih platformi po pitanju objava javnog pogubljenja koje planira Trampova administracija.

Stručnjaci su za Politiko naveli da veruju kako bi odluka mogla zavisiti od međuizbora i političkih posledica sprovođenja ili zanemarivanja sopstvenih pravila.

Foto: Fejsbuk Printskrin

I republikanci i demokrate se protive prenosu uživo

Planirani prenos uživo naišao je na protivljenje i demokrata i republikanaca, a predsednik Tramp i njegovi savetnici raspravljaju o tome da li da odustanu od prenosa pogubljenja, navodi se u izveštaju ABC Njuza. Potpredsednik Džej Di Vens izjavio je prošle sedmice novinarima da to neće gledati.

Ukoliko demokrate osvoje kontrolu nad Kongresom, platforme koje dozvole emitovanje mogle bi se suočiti sa oštrijom kontrolom i kritikama zbog nepoštovanja sopstvenih pravila, ocenjuju stručnjaci.

"Na prvi pogled, direktan prenos pogubljenja prekršio bi pravila gotovo svake veće platforme o prikazivanju nasilja. Ali svaka platforma takođe zadržava manevarski prostor za sadržaje od javnog značaja ili one koji su na drugi način vredni vesti“, rekla je za Politiko Evelin Duek, vanredna profesorka na Pravnom fakultetu u Stanfordu, koja se bavi regulacijom interneta i pravima iz Prvog amandmana.

"Istorijat primene ovih izuzetaka pokazuje da se na kraju dana ove politike više svode na politiku nego na principe. Platforme će uraditi ono što procene kao politički najcelishodnije."

Nidal Malik Hasan Foto: HO / UPI / Profimedia

Tehnološke platforme su istorijski gledano brzo reagovale kako bi uklonile snimke javnih pogubljenja, koje često šire terorističke organizacije. Međutim, pogubljenje koje nalaže vlada SAD predstavlja drugačiji izazov, navode stručnjaci, jer bi se kompanije mogle suočiti sa reakcijama i osudama bilo da prenose događaj ili da ga blokiraju.

"Društvene mreže su u poziciji u kojoj ne mogu da pobede kada je u pitanju objavljivanje ovakvog sadržaja", rekao je Erik Goldman, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Santa Klara i kodirektor univerzitetskog Data centra za pravo visokih tehnologija.

"Mnogi ljudi su zgroženi već samom odlukom vlade da uopšte prenosi takav sadržaj uživo."

Pravni rizici prenosa

Pravni rizici emitovanja prenosa deluju ograničeno. Član 230 Zakona o komunikacijama generalno štiti tehnološke kompanije od odgovornosti za sadržaj koji postavljaju korisnici. Platforme bi takođe mogle da tvrde da je pogubljenje događaj od javnog značaja ili od istorijske važnosti, čak i ako se kosi sa njihovim pravilima.

Vojni propisi zabranjuju mlađima od 18 godina da prisustvuju vojnom pogubljenju. Međutim, sprovođenje tog pravila palo bi na Ministarstvo odbrane, za koje stručnjaci kažu da teško da bi delovalo protiv sopstvenog prenosa.

"Nemaju mnogo razloga za brigu zbog Člana 230, a i izvršni aparat je Trampova administracija. Pored toga, svi direktori se druže u Beloj kući", rekao je Brener Fisel, profesor prava na Univerzitetu Vilanova, specijalizovan za krivično i vojno pravo.

Blokiranje prenosa ili ograničavanje njegovog dosega moglo bi doneti političke posledice. Jutjub je platio 24,5 miliona dolara u nagodbi povodom Trampove tužbe zbog suspenzije njegovog naloga; Meta je u sličnoj nagodbi platila 25 miliona dolara, a X 10 miliona dolara.

Vens je rekao da ne planira da gleda pogubljenje, ali platforma koja odbije da ga prenosi mogla bi se ipak suočiti sa odmazdom, ocenio je Fisel.