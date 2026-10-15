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Američki milijarder Ilon Mask je sugerisao da bi vlada SAD mogla da stoji iza ograničenja brzine kojom se određeno ukrajinsko naoružanje može kretati a da pritom ostane povezano sa satelitskom internet mrežom Starlink kompanije SpaceX.

Starlink predstavlja ključno sredstvo koje Kijevu omogućava navođenje dronova na ruske mete, kao i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora. Međutim, Ukrajina je u utorak uveče saopštila da nova, neočekivana ograničenja brzine ometaju njene operacije na frontu.

Savetnik predsednika Volodimira Zelenskog izjavio je kako veruje da ova ograničenja nisu slučajna i da su povezana sa najnovijim tenzijama na relaciji Kijev–Vašington.

Mask je naveo da vojnom verzijom sistema, Staršildom, upravlja vlada SAD, te da "o svim ograničenjima brzine ili upotrebe odlučuje američka vojska i, na kraju, [predsednik SAD]".

Mask je, pišući na platformi X, odgovarao na apele ukrajinskih zvaničnika da se ponovo uspostavi puna povezanost, uključujući i apel Zelenskog koji je britanskim medijima rekao: "Nadam se da je u pitanju greška, možda ogroman tehnički problem. Ne znam, ali tražimo da se... uključi".

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Starlink uveo ograničenje brzine na 160 km/h

Starlink, koji pripada Maskovoj kompaniji SpaceX, u utorak uveče je uveo ograničenje brzine na 160 km/h (100 milja na sat), što znači da je svako naoružanje koje se kretalo brže od toga gubilo vezu sa mrežom.

Do srede uveče veza je delimično obnovljena, izjavio je bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov.

"Potpuno ukidanje ograničenja brzine za Staršild sada je ključno za odbranu Ukrajine", napisao je on na mreži X, zahvalivši Ilonu Masku i zatraživši njegovu "stalnu podršku". Otprilike sat vremena kasnije, Mask je odgovorio na tu objavu, braneći postupke svoje kompanije.

1/12 Vidi galeriju Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

"Sistemi Staršild su u vlasništvu i pod kontrolom vlade SAD"

"Sistemi Staršild su u vlasništvu i pod kontrolom vlade SAD. O svim ograničenjima brzine ili korišćenja odlučuje američka vojska i, u krajnjoj liniji, predsednik SAD", napisao je on.

Mask je dodao da je Starlink namenjen za "civilne ili odbrambene aktivnosti i ne može se koristiti za ofanzivna vojna dejstva, jer bi to bilo neprikladno za jednu komercijalnu kompaniju".

Vlada SAD se nije oglasila povodom ovih navoda.

Ograničenja uvedena u utorak uveče

Iako oba servisa pripadaju Maskovoj kompaniji SpaceX, Starlink je civilna mreža koja koristi satelite u niskoj Zemljinoj orbiti za pružanje pristupa internetu, naročito u zabačenim područjima, dok je Staršild razvijen za potrebe vlade i vojske.

Ograničenja uvedena u utorak uveče stupila su na snagu u trenutku kada je Rusija pokrenula smrtonosne napade na Ukrajinu u kojima je u Kijevu poginulo nekoliko ljudi, saopštili su zvaničnici, pogodivši komunikacione i energetske objekte koje koristi ukrajinska vojska.

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Zelenski je izjavio da je to bio "jedan od najvećih napada" Rusije i da je, iako je "značajan deo dronova oboren", bilo i "pogodaka".

Najmanje 600.000 ljudi širom Ukrajine ostalo je bez električne energije, a stanovnici su izjavili da nisu dobili nikakvo upozorenje o nadolazećim dronovima pre nego što su pogodili mete.

"Jasno je da ovaj postupak ne može biti slučajnost i da je povezan sa trenutnom političkom situacijom", napisao je u sredu ujutru na Telegramu Serhij Beskrestnov, savetnik Zelenskog.

"Vreme je da Zelenski ode"

Američki predsednik Donald Tramp pokazuje sve veće nezadovoljstvo prema Ukrajini dok ona nastavlja da napada ruska energetska postrojenja.

Zelenski je izjavio da su SAD zapretile ograničavanjem razmene obaveštajnih podataka ukoliko ne pristane na Trampovo energetsko primirje, ali je Tramp u utorak to demantovao.

Kasno u sredu, Mask je na mreži X, odgovarajući na objavu u kojoj se tvrdi da Zelenski neće okončati rat dok Rusija ne bude poražena, napisao: "I tako se klanica nastavlja... Vreme je da Zelenski ode". On je i ranije davao slične izjave.

1/6 Vidi galeriju Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Ranije ove sedmice izjavio je: "Slažem se, vreme je da Ukrajina dobije novog vođu", nakon što je Tramp rekao da je "vreme da Ukrajina dobije novog predsednika".

Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 2022. godine, zemlja je pod ratnim stanjem, što znači da su izbori suspendovani.

Zelenski se složio da se osetio izdanim

Govoreći tokom posete Londonu u sredu, Zelenski se složio da se osetio izdanim nakon što su SAD postigle sporazum sa Rusijom o uvozu 300.000 tona njenog dizela.

"Zaista da... ali to je malo komplikovanije od pukih emocija ili mojih osećanja", rekao je Zelenski na pitanje britanskog novinara Pirsa Morgana da li se oseća izdanim.

Tokom jednodnevne posete, britanski premijer Endi Bernam dočekao je Zelenskog zagrljajem u Dauning stritu, a ukrajinski predsednik je imao i audijenciju kod kralja Čarlsa III.

Uoči dolaska predsednika, Dauning strit broj 10 je saopštio da će ubrzati isporuku lakih višenamenskih raketa Ukrajini, koje se koriste za obaranje ruskih dronova.