POČINJE DVODNEVNI SAMIT LIDERA EU U BRISELU: Nemačka i Francuska traže brže mere protiv uvoza iz Kine, sutra rasprava o Ukrajini, stiže i Zelenski (FOTO/VIDEO)
- Nemačka i Francuska traže brže mere protiv uvoza iz Kine, posebno za hemijske proizvode i PET
- Za petak je planirana rasprava o Ukrajini, uz očekivani dolazak Volodimira Zelenskog
Lideri Evropske unije okupili su se u četvrtak u Briseluna velikom samitu na kojem će razgovarati o tome kako da obuzdaju nagli rast kineskog izvoza, za koji industrijska udruženja tvrde da dovodi do zatvaranja fabrika, kako da se izbore sa visokim cenama energenata i kako da prevaziđu velike razlike u stavovima o budućem budžetu EU.
Lideri 27 država članica EU sastali su se manje od nedelju dana nakon što je Evropska komisija postigla dogovor sa Pekingom o ograničavanju uvoza hibridnih automobila iz Kine.
To je prvi korak ka širem planu kojim EU želi da smanji trgovinski deficit u robnoj razmeni sa Kinom, koji je 2025. godine dostigao 360 milijardi evra (400,4 milijarde dolara) i očekuje se da će ove godine premašiti taj iznos. Sledeći sastanak EU i Kine planiran je za mart.
Nacrt zaključaka samita ukazuje na to da će lideri zatražiti od Evropske komisije da nastavi dijalog sa Pekingom, ali i da u potpunosti iskoristi trgovinske zaštitne mere EU i uvede nove instrumente kako bi dodatno zaštitila Uniju.
- Ove neravnoteže nisu ograničene na jedan sektor. Nemamo mnogo vremena jer se svakog meseca gube hiljade radnih mesta - rekao je visoki diplomata EU, koji je novinarima govorio pod uslovom da njegova zemlja ne bude imenovana.
Samit se održava u trenutku kada se Unija suočava sa sve većom ekonomskom zabrinutošću, koju krajnje desničarske stranke koriste u izbornim kampanjama.
Lideri EU su u junu zadužili Komisiju da do oktobra ostvari konkretne rezultate u trgovinskim pregovorima sa Pekingom. Dogovor o hibridnim automobilima bio je prvi korak, ali šira neravnoteža, koja obuhvata hemijsku industriju, čelik i mašine, i dalje nije rešena.
Peking je saopštio da se preuveličavanjem pitanja ekonomskih neravnoteža traži izgovor za promovisanje protekcionizma, vršenje pritiska na Kinu i njeno ograničavanje.
Nemačka menja stav o uvozu iz Kine
Predlozi Francuske i Nemačke, objavljeni prošle nedelje, verovatno će biti u središtu razgovora. Dve najveće ekonomije EU ocenile su da je hitno potrebno preduzeti mere u vezi sa uvozom hemijskih proizvoda i PET-a, vrste plastike koja se široko koristi za ambalažu.
Pozvale su i na brzo uvođenje protivmera prema zemljama koje nanose štetu Uniji. Očekuje se da će uskoro biti pokrenuta istraga o uvozu PET-a.
Ovaj dokument predstavlja veliki zaokret za Nemačku, koja je pre samo dve godine bila najglasniji protivnik carina EU na kineska električna vozila, uvedenih zbog državnih subvencija.
Samit je počeo u 10 časova širokom raspravom o konkurentnosti EU, čiji su deo i odnosi sa Kinom. Nekoliko država članica uvrstilo je na dnevni red i visoke cene energenata, koje su u nacrtu zaključaka označene kao pitanje od "kritičnog značaja".
U zaključcima se ukazuje na predloge koje je Evropska komisija već iznela, uključujući odlaganje primene pravila EU o emisijama metana pri uvozu nafte i gasa za godinu dana. Od Komisije se traži da pripremi i dodatne kratkoročne mere.
Lideri EU će u četvrtak razgovarati i o narednom sedmogodišnjem budžetu Unije, za koji je potrebno jednoglasno odobrenje i koji često dovodi do dubokih podela između država koje u budžet uplaćuju više nego što iz njega dobijaju i onih koje su neto korisnici sredstava.
Ni budžet za period od 2028. do 2034. godine nije izuzetak, a za kraj novembra planiran je vanredni samit na kojem će pokušati da postignu dogovor.
Ukrajina glavna tema u petak
Jedna od glavnih tema u petak biće izazovi sa kojima se suočava Ukrajina, a očekuje se i dolazak predsednika Volodimira Zelenskog.
Lideri će verovatno razgovarati o finansijskim potrebama Ukrajine za 2027. godinu. Prema nacrtu zaključaka, lideri će izraziti i žaljenje zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da privremeno ukinu sankcije na ruski dizel.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je tokom vikenda da bi Zelenski trebalo da bude smenjen sa čela Ukrajine, a ukrajinski liderje u sredu u Londonu dobio snažnu podršku.