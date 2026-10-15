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Lideri Evropske unije okupili su se u četvrtak u Briseluna velikom samitu na kojem će razgovarati o tome kako da obuzdaju nagli rast kineskog izvoza, za koji industrijska udruženja tvrde da dovodi do zatvaranja fabrika, kako da se izbore sa visokim cenama energenata i kako da prevaziđu velike razlike u stavovima o budućem budžetu EU.

Lideri 27 država članica EU sastali su se manje od nedelju dana nakon što je Evropska komisija postigla dogovor sa Pekingom o ograničavanju uvoza hibridnih automobila iz Kine.

To je prvi korak ka širem planu kojim EU želi da smanji trgovinski deficit u robnoj razmeni sa Kinom, koji je 2025. godine dostigao 360 milijardi evra (400,4 milijarde dolara) i očekuje se da će ove godine premašiti taj iznos. Sledeći sastanak EU i Kine planiran je za mart.

Nacrt zaključaka samita ukazuje na to da će lideri zatražiti od Evropske komisije da nastavi dijalog sa Pekingom, ali i da u potpunosti iskoristi trgovinske zaštitne mere EU i uvede nove instrumente kako bi dodatno zaštitila Uniju.

1/10 Vidi galeriju Samit lidera država članica EU u Briselu Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

- Ove neravnoteže nisu ograničene na jedan sektor. Nemamo mnogo vremena jer se svakog meseca gube hiljade radnih mesta - rekao je visoki diplomata EU, koji je novinarima govorio pod uslovom da njegova zemlja ne bude imenovana.

Samit se održava u trenutku kada se Unija suočava sa sve većom ekonomskom zabrinutošću, koju krajnje desničarske stranke koriste u izbornim kampanjama.

Lideri EU su u junu zadužili Komisiju da do oktobra ostvari konkretne rezultate u trgovinskim pregovorima sa Pekingom. Dogovor o hibridnim automobilima bio je prvi korak, ali šira neravnoteža, koja obuhvata hemijsku industriju, čelik i mašine, i dalje nije rešena.

Peking je saopštio da se preuveličavanjem pitanja ekonomskih neravnoteža traži izgovor za promovisanje protekcionizma, vršenje pritiska na Kinu i njeno ograničavanje.

Kaja Kalas Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Nemačka menja stav o uvozu iz Kine



Predlozi Francuske i Nemačke, objavljeni prošle nedelje, verovatno će biti u središtu razgovora. Dve najveće ekonomije EU ocenile su da je hitno potrebno preduzeti mere u vezi sa uvozom hemijskih proizvoda i PET-a, vrste plastike koja se široko koristi za ambalažu.

Pozvale su i na brzo uvođenje protivmera prema zemljama koje nanose štetu Uniji. Očekuje se da će uskoro biti pokrenuta istraga o uvozu PET-a.

Ovaj dokument predstavlja veliki zaokret za Nemačku, koja je pre samo dve godine bila najglasniji protivnik carina EU na kineska električna vozila, uvedenih zbog državnih subvencija.

Fridrih Merc Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Samit je počeo u 10 časova širokom raspravom o konkurentnosti EU, čiji su deo i odnosi sa Kinom. Nekoliko država članica uvrstilo je na dnevni red i visoke cene energenata, koje su u nacrtu zaključaka označene kao pitanje od "kritičnog značaja".

U zaključcima se ukazuje na predloge koje je Evropska komisija već iznela, uključujući odlaganje primene pravila EU o emisijama metana pri uvozu nafte i gasa za godinu dana. Od Komisije se traži da pripremi i dodatne kratkoročne mere.

Lideri EU će u četvrtak razgovarati i o narednom sedmogodišnjem budžetu Unije, za koji je potrebno jednoglasno odobrenje i koji često dovodi do dubokih podela između država koje u budžet uplaćuju više nego što iz njega dobijaju i onih koje su neto korisnici sredstava.

Ni budžet za period od 2028. do 2034. godine nije izuzetak, a za kraj novembra planiran je vanredni samit na kojem će pokušati da postignu dogovor.

Andrej Babiš Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Ukrajina glavna tema u petak

Jedna od glavnih tema u petak biće izazovi sa kojima se suočava Ukrajina, a očekuje se i dolazak predsednika Volodimira Zelenskog.

Lideri će verovatno razgovarati o finansijskim potrebama Ukrajine za 2027. godinu. Prema nacrtu zaključaka, lideri će izraziti i žaljenje zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da privremeno ukinu sankcije na ruski dizel.

1/9 Vidi galeriju Samitu EU o Rusiji i Ukrajini prisustvaovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: Omar Havana/AP, Geert Vanden Wijngaert/AP Pool, Marius Burgelman/AP