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Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke sa nadzornih kamera iz koncertne dvorane "Krokus siti hol", gde se u martu 2024. godine dogodio jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.

Snimci su objavljeni u okviru izveštaja o odluci Vrhovnog suda Rusije da zajednicu sledbenika inguškog verskog vođe Batal-Hadžija Belhorejeva proglasi terorističkom organizacijom.

Prema navodima ruskog portala "Agenstvo", koji je izvestio o ovoj objavi, do sada nisu bili javno dostupni snimci sa nadzornih kamera postavljenih unutar koncertne dvorane.

Prethodne rekonstrukcije događaja zasnivale su se, između ostalog, na svedočenjima očevidaca i snimcima kamera postavljenih izvan zgrade. Video-materijal iz dvorane sastoji se od tri dela.

Prvi prikazuje četvoricu naoružanih muškaraca kako se kreću hodnikom. Na drugom se vidi kako ljudi beže iz koncertne dvorane ili se skrivaju iza sedišta dok napadači pucaju, nakon čega izbija požar. Treći deo prikazuje istu scenu iz drugog ugla.

Vrhovni sud Rusije je 14. oktobra proglasio međunarodnu zajednicu sledbenika Batal-Hadžija Belhorejeva, poznatu i kao "Batalhadžinci", terorističkom organizacijom i zabranio njeno delovanje u Rusiji.

Odluka je doneta na zahtev glavnog tužioca. Prema navodima ruskog tužilaštva, pripadnici ove zajednice pružali su materijalnu podršku naoružanim grupama na Severnom Kavkazu i učestvovali u nizu napada.

FSB i Istražni komitet Rusije tvrde da su pripadnici ove zajednice povezani sa napadom na "Krokus siti hol", kao i sa bombaškim napadom na voz "Nevski ekspres" 2009. godine, u kojem je stradalo 27 ljudi.

Ruske vlasti ih takođe dovode u vezu sa ubistvom Ibrahima Eldžarkijeva - visokog zvaničnika policije Ingušetije - i njegovog brata, koje se dogodilo 2019. godine u Moskvi.

Foto: Maksim Blinov / Sputnik / Profimedia, Profimedia

Ruske bezbednosne službe navode da su pripadnici ove zajednice obezbedili oružje za napadače u "Krokusu". Prema pisanju lista "Komersant", među osuđenima u vezi sa ovim napadom nalaze se Husein Medov i Džabrail Aušev, koji su obojica osuđeni na doživotnu kaznu zatvora.

Napad na koncertnu dvoranu "Krokus siti hol", u blizini Moskve, dogodio se 22. marta 2024. godine. Naoružani napadači otvorili su vatru na prisutne, nakon čega je izbio veliki požar.

U napadu je poginulo više od 140 ljudi, a stotine su povređene. Odgovornost za napad preuzela je "Islamska država", tačnije njen avganistanski ogranak, "Islamska država - Pokrajina Horasan" (IS-K).