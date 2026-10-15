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Silovit ukrajinski napad dronom na rusku Rjazanjsku oblast izazvao je požar u rafineriji nafte, rekao je regionalni guverner.

To je prvi ukrajinski napad na ruski energetski objekat otkako je američki predsednik Donald Tramp u nedelju objavio da su Rusija i Ukrajina postigle sporazum o okončanju napada na energetsku infrastrukturu. Primirje nije potvrdila nijedna strana.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u intervjuu za Fajnenšel tajms da je Ukrajina obustavila napade na energetske objekte na tri dana kako bi se ispunili zahtevi SAD, ali da će ih sada nastaviti jer Rusija nastavlja da napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Požar je izbio u rafineriji

"Materijalna šteta se trenutno procenjuje. Hitne službe rade na licu mesta", napisao je guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov u objavi na Telegramu.

Dodao je da je u napadima oštećeno i skladište na drugoj lokaciji, bez navođenja dodatnih detalja.

Rafinerija u Rjazanju je u vlasništvu ruskog naftnog giganta Rosnjefta i snabdeva gorivom Moskvu. Poslednjih meseci je nekoliko puta bila meta napada dronova. Rafinerija čini skoro pet procenata ukupnog kapaciteta za preradu nafte u Rusiji.

Malkov je ranije u četvrtak izjavio da je nastava u školama i vrtićima u dva okruga otkazana zbog, kako je naveo, masovnih napada dronovima.

(Kurir.rs/Indeks)

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