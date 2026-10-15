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Istraga o smrti muškarca kog je ubio tigar nakon što je ušao u njegov kavez u parku divljih životinja u Engleskoj trebalo bi da počne danas.

Vilijam Čepmen (23) nastradao je u subotu u parku "Jorkšir vajldlajf park" u Donkasteru, nakon što ga je napao tigar. Ročište je zakazano za danas u 10 časova po lokalnom vremenu pred sudom za istrage o smrti u Donkasteru.

Vilijam Čepmen Foto: Printscreen

Porodica nastradalog saopštila je da je Čepmen godinama imao "značajne probleme sa mentalnim zdravljem" i da mu je bila propisana jaka terapija.

U saopštenju objavljenom u utorak uveče, porodica je navela da će na mrtvozorniku biti da utvrdi kakvu je ulogu njegovo zdravstveno stanje imalo u trenutku smrti.

- Molimo sve da poštuju taj postupak - poručili su članovi porodice.

Dodali su da im objavljivanje i širenje krajnje uvredljivih sadržaja u medijima nanosi veliku bol u izuzetno teškom periodu i pozvali ljude da prestanu sa tim.

Vilijam Čepmen Foto: Printscreen

Porodica se nada da će nadležni organi utvrditi zbog čega je njihov sin, kako su ga opisali, učinio to što je učinio.

Apel je usledio nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio snimak napada tigra na Čepmena na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gde ga prati 13 miliona ljudi.

Tramp je uz kratak snimak, na kojem se vidi kako životinja grize i grebe Čepmena kandžama dok on sedi u ograđenom prostoru, ali ne i sam trenutak smrti, napisao: "Nikada se ne kačite sa prirodom!"

U sredu ujutru objavio je još jedan snimak, ovog puta generisan veštačkom inteligencijom, na kojem se i sam rve sa tigrom, očigledno oponašajući prvobitni snimak.

Trenutak napada tigra Foto: X/Printscreen

U videu, uz pesmu "The Lion Sleeps Tonight" grupe Tight Fit, Tramp ponavlja pokret rukom koji je Čepmen napravio na originalnom snimku, a zatim na kraju grli životinju.

Gradonačelnik Južnog Jorkšira, Oliver Kopard osudio je Trampov postupak i rekao da mu se porodica Čepmen obratila.

- Znam da će svi dobri ljudi ovoj porodici uputiti ljubav, misli i saosećanje - poručio je Kopard.

Čepmen je ranije bio dečji glumac. Prema podacima sa sajta IMDb, pojavljivao se u seriji ITV-a "May Contain Nuts" i emisiji BBC-ja "True Stories". Pohađao je glumačku školu "Džeki Palmer" u Haj Vikombu, u Bakingemširu.

Škola je na Fejsbuku objavila oproštajnu poruku, navodeći da je duboko potresena njegovom smrću i da je volela da prati njegov razvoj, i kao osobe i kao izvođača.

Donald Tramp se grli sa tigrom, veštački generisan snimak koji je predsednik SAD podelio na svom nalogu na Truth Social Foto: printscreen Truth Social / @realDonaldTrump

Hitne službe pozvane su nešto posle 13:30 časova 10. oktobra, nakon što je Čepmen, za kog je policija navela da je sam posetio park, ušao u ograđeni prostor sa tigrom. Proglašen je mrtvim na licu mesta.

Gradsko veće Donkastera, koje je nadležno za izdavanje dozvola parku, pokrenulo je istragu o bezbednosti i zdravlju na radu.

Dan Svejn, izvršni direktor gradskog veća zadužen za ovu oblast, izjavio je da veće, u skladu sa zakonskim obavezama, sprovodi istragu i sarađuje sa policijom, zdravstvenim službama i drugim nadležnim institucijama.