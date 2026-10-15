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Tri dana nakon stupanja na dužnost pres-sekretara Bele kuće, nesiguran debitantski nastup Kejti Zaharije na brifingu stavlja na probu MAGA medijsku mašineriju Trampove Bele kuće i otkriva podele unutar administracije kakve nisu viđene još od haotičnih dana prvog mandata predsednika Donalda Trampa.

Brifing od 14 minuta i serija gafova

Zaharija, diplomirana pravnica sa Peperdajna i sveprisutna televizijska komentatorka koja je, kako se navodi, ulogu pres-sekretara obezbedila tako što je svoja gostovanja na desničarskim mrežama tempirala u vreme kada je verovala da je Tramp kraj ekrana, ostavila je novinare zatečene u sredu kada je njeno prvo pojavljivanje u sali za brifinge Bele kuće trajalo svega 14 minuta.

Neiskusna portparolka je osam minuta provela čitajući - zamuckujući - pripremljeno saopštenje, pre nego što je prihvatila nekoliko lakih pitanja tri konzervativno nastrojena medija i ubrzano napustila prostoriju nakon što je pomešala predsednika sa svojim suprugom i objavila smenu Trampove ambasadorke SAD u Grčkoj, Kimberli Gilfojl.

Zvanične pohvale i medijska kontraofanziva

Medijska mašinerija Bele kuće odmah je pokrenuta kako bi sanirala utisak: direktor komunikacija Stiven Čung objavio je na mreži X da je njen debi bio "sjajan početak".

"Dominirala je prostorijom i efektno podsetila američki narod na sve izvanredne rezultate koje su predsednik Tramp i njegova administracija ostvarili do sada", tvrdio je Čung. Zvanični nalog Bele kuće na mreži X slično je opisao nastup kao "autoritativan uvodni brifing za štampu", a predsednik Tramp je ubrzo potom uputio pohvale rekavši novinarima: "Smatram da je bila veoma dobra".

Branioci administracije preplavili su društvene mreže i televizijske emisije tokom utorka uveče i srede, ako ne da pohvale nastup Zaharije, a ono bar da oštro napadnu njene kritičare kao pristrasne — ili još gore.

Bivši senator iz Pensilvanije Rik Santorum, sada plaćeni saradnik televizije Newsmax, rekao je u sredu da Zaharija „nije ni blizu najgoreg“ portparola Bele kuće kojeg je video. Santorum je ismejao liberalne komentatore i voditelje noćnih tok-šou emisija zbog podsmeha njenom nastupu, sugerišući da novu sekretarku za štampu napadaju zato što je belkinja, i uporedio te kritike sa načinom na koji su demokrate branile njenu prethodnicu iz Bajdenove ere, Karin Žan-Pjer.

1/9 Vidi galeriju Kejti Zakarija, nova portparolka Bele kuće Foto: JIM LO SCALZO/EPA, SAMUEL CORUM / POOL/SIPA USA POOL

"Ljudi koje ste upravo videli kako kritikuju Kejti stali su u odbranu Karin samo zato što je bila zaposlena kroz DEI program (raznolikost, jednakost i inkluzija)", rekao je on. "Sve dok ste zaposleni kroz DEI imate podršku, ali ako ste plava, bela žena — sravniće vas sa zemljom".

Voditelj televizije Fox News Šon Heniti takođe se osvrnuo na Žan-Pjer, koju su republikanci redovno kritikovali tokom mandata, i požalio se da je Zaharija „ismevana i napadana zbog izgleda, frizure i načina na koji govori“, kao i da njene pravne kvalifikacije osporavaju upravo oni koji su svojevremeno branili bivšu Bajdenovu portparolku.

"Potpuna katastrofa": Nezadovoljstvo u Zapadnom krilu

Ipak, unutar Trampovog okruženja, raspoloženje prema Zahariji znatno je manje blagonaklono.

Jedan bivši zvaničnik Trampove administracije, koji je i dalje u bliskom kontaktu sa ljudima na funkcijama, poslao je poruku listu The Independent u kojoj je njen debi nazvao "potpunom katastrofom", nakon što ju je prethodno opisao kao "kadrovsku šalu" koja će verovatno "otići za šest meseci".

Drugi insajder iz Zapadnog krila naveo je da je njen izlazak pred novinare u utorak bio "i više nego brutalan" i nagovestio da će biti pod strogom prismotrom - moraće ili dramatično i brzo da napreduje, ili će ubrzo napustiti funkciju za koju je tako uporno lobirala.

Zaobilaženje Suzi Vajls i deža vi iz prvog mandata

U Zapadnom krilu raste zabrinutost zbog Trampove odluke da, prilikom izbora nove sekretarke za štampu, zaobiđe šeficu kabineta Suzi Vajls. Ona je, prema pisanju Independenta, nakon odlaska Karolin Levit pokušavala da angažuje komentatora CNN-a Skota Dženingsa, smatrajući da funkciju treba da obavlja iskusan profesionalac.

1/6 Vidi galeriju Suzi Vajls Foto: AP Andrew Harnik, AP Alex Brandon, AP Evan Vucci

Tramp je, međutim, dok je Vajlsova bila odsutna, iznenada izabrao Zahariju, koja nema iskustva osim televizijske odbrane predsednika. Sekretar za štampu, osim odgovaranja na pitanja novinara, vodi tim zadužen za medije, savetuje predsednika i mora biti upućen u zbivanja unutar administracije.