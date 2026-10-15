Slušaj vest

Paljenje zgrada, razbijanje izloga, napadi na policiju i blokiranje škola obeležili su pojedine studentske i đačke proteste širom Evrope.

Dok se nezadovoljstvo obrazovnim sistemom koristi kao povod za izlazak na ulice, postavlja se pitanje gde prestaje legitimna borba za prava, a počinje nasilje koje ugrožava građane i javni red.

Studentski protesti u Albaniji, Francuskoj i Belgiji poslednjih dana pokazuju koliko brzo demonstracije zbog konkretnih problema mogu da prerastu u ozbiljne sukobe.

Iako organizatori navode opravdane razloge za nezadovoljstvo, poput troškova školovanja, nedostatka nastavnika i loših uslova u obrazovnim ustanovama, scene paljevina i uništavanja imovine otvaraju pitanje da li se iza dela demonstracija razvija radikalizacija koja potiskuje prvobitne zahteve.

1/13 Vidi galeriju Protest studenata u Albaniji Foto: Hameraldi Agolli/AP

Neredi u Albaniji

U Albaniji su protesti 13. i 14. oktobra prerasli u nasilje u prestonici Tirani.

Demonstranti su bacali cigle i betonske blokove na Ministarstvo prosvete, razbijali izloge i sukobljavali se sa policijom, koja je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Zapaljene su zgrada ministarstva i dve banke, a oštećeni su i poslovni objekti. Učesnici traže bolje uslove na fakultetima, finansijsku podršku i veće šanse za zaposlenje, ali deo njih otvoreno govori o revoluciji i potpunom rušenju postojećeg sistema.

Albanska vlada osudila je nasilje i najavila odgovornost za uništavanje imovine i napade na policiju, piše Rojters.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Neredi u Francuskoj

U Francuskojsu protesti srednjoškolaca, započeti zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i dotrajalih školskih zgrada, na pojedinim mestima prerasli u nerede.

Zabeleženi su požari u školama, paljenje vozila, barikade i sukobi sa policijom. Prema izveštaju "Euronjuza" od 5. oktobra, tokom protesta povređeno je više od 170 učenika, 78 zaposlenih u školama i više od 600 policajaca, dok su vlasti prijavile više od 5.000 hapšenja i privođenja.

Francuske vlasti iznele su i procene da radikalna levica pokušava da politički usmeri pokret, ali te tvrdnje ne dokazuju da su svi protesti organizovani iz jednog centra, preneo je Euronjuz.

1/8 Vidi galeriju Nastavljaju se protesti u Francuskoj Foto: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia, Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Protesti u Belgiji

U Belgiji su demonstracije protiv reformi obrazovanja i povećanja troškova školovanja takođe obeležili incidenti. U Liježu je početkom oktobra privedeno više od 100 ljudi, a policija je prijavila paljenje predmeta i oštećenje imovine.

Tokom protesta u Briselu 9. oktobra, manja grupa maskiranih demonstranata gađala je policiju predmetima, dok su vatrogasci gasili više požara, uključujući požare na autobusima. Sukobe su pratili štrajk radnika i protest protiv planiranih budžetskih rezova, kako prenosi Rojters.

Nemiri i sukobi zabeleženi su i van Evrope

U Azerbejdžanusu tokom oktobra izbili protesti zbog novih pravila o školskoj uniformi, koja su vlasti obrazložile principom sekularizma, a zbog kojih su pojedine učenice i nastavnice koje nose hidžab sprečene da pohađaju i drže nastavu.

Policija je 12. oktobra u Bakuu privela 37 osoba, dok su se na društvenim mrežama pojavili snimci razbijanja prozora u školi.

Nadležni su saopštili da su pojedini učesnici narušavali javni red i oštetili školske objekte.

U Indiji je, s druge strane, hiljade mladih i pristalica opozicije izašlo na ulice zbog promena u biračkim spiskovima, za koje tvrde da bi mogle da liše milione građana prava glasa. Ubrzo su i oni prerasli u sukobe.

1/18 Vidi galeriju Marš pokreta "bubašvaba" u Indiji Foto: Rafiq Maqbool/AP, JAGADEESH NV/EPA, VIJAY PANDEY/EPA

Ko stoji iza protesta?

Postavlja se legitimno pitanje, kako to da se širom Evrope i to u baš isto vreme organizuju masovni i destruktivni protesti učenika i studenata i da li i ko uopšte stoji iza njih?

Tako su, na primer, u Francuskoj vlasti i obaveštajne službe optužile stranku Nepokorena Francuska Žan-Lika Melanšona i radikalno leve grupe da podstiču masovne proteste, napade i paljenja. Melanšon je odbacio tvrdnje da njegova stranka organizuje pokret i izjavio da ga podržava, uz zalaganje za nenasilje.

Žan Lik Melanšon Foto: EPA Andre Pain

Zajedničko svim ovim protestima je, međutim, da se stvarno nezadovoljstvo mladih na pojedinim mestima pretvara u nasilje.

Paljenje škola i javnih zgrada, polivanje direktora benzinom, razbijanje prodavnica i napadi na policajce, pokazalo se, ne rešavaju probleme obrazovanja, već ugrožavaju bezbednost i štete građanima, što se dalo i videti.