Slušaj vest

Utvrđeno je da je četrnaestogodišnji M. I. doživeo strujni udar u trenutku kada je nagazio u baru u istanbulskom okrugu Fatih.

Četrnaestogodišnji dečak doživeo je strujni udar u sredu, kada je nagazio u baru u parku Čukur bostan, u naselju Balat, u istanbulskom okrugu Fatih. Dečak je prevezen u bolnicu bez svesti, ali, uprkos svim naporima lekara, nije preživeo.

Vlasti Istanbula saopštile su da je pokrenuta istraga o ovom slučaju.

- U incidentu koji se dogodio u parku Čukur bostan, u naselju Balat, u okrugu Fatih, četrnaestogodišnji dečak M. I. doživeo je strujni udar u trenutku kada je nagazio u baru. Dečak je prevezen u bolnicu bez svesti, ali je, uprkos svim naporima da bude spasen, preminuo. Pokrenuta je istraga o ovom događaju - stoji u zvaničnom saopštenju.

Podsetimo, obilne kiše potopile su Istanbul, izazvale poplave, urušavanje puteva i gotovo potpuno zaustavile saobraćaj u gradu.

Više o polavama u Istanbulu možete pročitati OVDE.

(Kurir.rs/Euronews)

Ne propustitePlanetaISTANBUL POD VODOM, IMA MRTVIH! Poplave širom Turske, dečaka ubila ga struja, bujica nosi automobile, ljudima rečeno da ne izlaze iz kuća! (FOTO/VIDEO)
Turska poplave
PlanetaPOTRESNO: Dečak (14) tokom nevremena u Istanbulu ugazio u baru i poginuo od strujnog udara (VIDEO)
Istanbul Poplave (2).jpg
PlanetaNEZAPAMĆENE POPLAVE PARALISALE ISTANBUL: Zatvorene škole, građani pozvani da ostanu kućama (VIDEO, FOTO)
Turska Istanbul poplave.png
PlanetaŠOK OTKRIĆE NA DNU SREDOZEMLJA! Arheolozi zanemeli - ono što su pronašli staro je kao egipatske piramide: "Pogledala sam unutra i zamalo se onesvestila" (VIDEO)
Turska olupina brod