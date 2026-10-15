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Bivši lider DUP-a Džefri Donaldson osuđen je na 15 godina zatvora pred Krunskim sudom u Njuriju zbog niza seksualnih krivičnih dela počinjenih u prošlosti, uključujući jedno silovanjenad dve žene dok su bile deca.

Sudija Pol Remzi rekao je da je Džefri Donaldson nakon što je proglašen krivim "još odlučnije nastavio da poriče optužbe".

- Nije bilo, a bez sumnje neće ni biti, nijedne reči kajanja, izvinjenja ili stida od ovog čoveka, kojim bi svojim žrtvama pružio makar trunku utehe - rekao je sudija.

On je dodao da je Donaldson doživeo "katastrofalan pad" i "sramotu".

Džefri Donaldson je severnoirski političar i bivši lider Demokratske unionističke partije (DUP), jedne od glavnih unionističkih stranaka u Severnoj Irskoj, koja se zalaže za ostanak Severne Irske u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva.

Donaldson je decenijama bio aktivan u politici Severne Irske, a predvodio je DUP od 2021. do 2024. godine, kada je podneo ostavku nakon što je optužen za seksualna krivična dela.

(Kurir.rs/Independent)

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