POZNATI POLITIČAR OSUĐEN NA 15 GODINA ZATVORA! Silovao dve devojčice: "Nije bilo nijedne reči kajanja, izvinjenja ili stida od ovog čoveka"
Bivši lider DUP-a Džefri Donaldson osuđen je na 15 godina zatvora pred Krunskim sudom u Njuriju zbog niza seksualnih krivičnih dela počinjenih u prošlosti, uključujući jedno silovanjenad dve žene dok su bile deca.
Sudija Pol Remzi rekao je da je Džefri Donaldson nakon što je proglašen krivim "još odlučnije nastavio da poriče optužbe".
- Nije bilo, a bez sumnje neće ni biti, nijedne reči kajanja, izvinjenja ili stida od ovog čoveka, kojim bi svojim žrtvama pružio makar trunku utehe - rekao je sudija.
On je dodao da je Donaldson doživeo "katastrofalan pad" i "sramotu".
Džefri Donaldson je severnoirski političar i bivši lider Demokratske unionističke partije (DUP), jedne od glavnih unionističkih stranaka u Severnoj Irskoj, koja se zalaže za ostanak Severne Irske u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva.
Donaldson je decenijama bio aktivan u politici Severne Irske, a predvodio je DUP od 2021. do 2024. godine, kada je podneo ostavku nakon što je optužen za seksualna krivična dela.
(Kurir.rs/Independent)