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Četrnaestogodišnji Mahmut Išildak, koji je izgubio život nakon strujnog udara tokom snažnog pljuska u istanbulskom okrugu Fatih, bio je hafiz – mladić koji je znao ceo Kuran napamet. Njegova porodična priča dodatno je potresla javnost, budući da mu je otac, koji je radio kao verski učitelj, preminuo pre samo šest meseci.

Tragedija se dogodila tokom jučerašnjeg nevremena, na ulazu za vozila privatnog parkinga u blizini parka Čukurbostan.

Prema pisanju turske novinske agencije İHA, Mahmut je tokom pljuska izuo cipele kako bi ih sačuvao od vode. Tom prilikom nagazio je na kablove koji su se nalazili na zemlji, nakon čega ga je udarila struja.

Dečak je sa teškim povredama hitno prevezen u bolnicu, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Kako se saznaje, Mahmut je imao petoro braće i sestara, a nakon smrti oca porodica se suočila sa još jednim nenadoknadivim gubitkom.

Vest o njegovoj smrti posebno je potresla zajednicu i zbog činjenice da je bio hafiz, što predstavlja značajno versko dostignuće u islamskoj tradiciji.

Poplave pogodile Istanbul

Vlasti u Istanbulu zatvorile su danas škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj.

Kancelarija guvernera saopštila je da će nastava biti obustavljena na jedan dan u četvrtak, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom decom biti pušteni na odsustvo.

1/7 Vidi galeriju Turska Istanbul poplave Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo, Egecan Ozguner/AP

Guverner je savetovao stanovnike da ostanu kod kuće osim ako putovanje nije apsolutno neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mestu. Obilne kiše su poplavile kuće i poslovne objekte i potopile puteve i podvožnjake, a vozila su ostala zarobljena, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika, ali nema izveštaja o povređenima.