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Sedmoro dece spaseno je iz "prljave kuće" u kojoj je, kako se sumnja, izmet bio razmazan po podovima, stepenicama i drugim površinama.

Policija je saopštila da su deca bila primorana da žive u užasnim uslovima, dok je osam odraslih osoba optuženo za zlostavljanje, uključujući i incest.

Deca, uzrasta od jedne do 17 godina, izmeštena su iz kuće u Ričmondu, u američkoj saveznoj državi Kentaki, nakon što je policija izvršila raciju u okviru velike istrage o seksualnom zlostavljanju.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Foks 56, policajci su utvrdili da je u kući bilo nagurano najmanje 15 ljudi, koji su živeli zajedno sa deset pasa i jednom mačkom.

Policija je navela da se tokom racije, koja je sprovedena u petak, kroz čitavu kuću širio snažan i nepodnošljiv miris urina i izmeta.

Osam odraslih osoba suočava se sa optužbama koje uključuju incest, krivično delo zlostavljanja, trgovinu ljudima i sodomiju.

Kristin Karter (41), Džona Karter (21), Ričard Karter (45), Sara Karter (28), Išmil Tornzberi (21), Grin Šindler (63), Mark Brambo (30) i Metju Brambo (30) uhapšeni su u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje dece.

Oni se i dalje nalaze u pritvoru u okružnom pritvorskom centru Medison. Zvaničnici su potvrdili da je sedmoro dece povereno na staranje socijalnim službama. Troje optuženih tereti se za incest.

Među njima je Sara Karter, koja je optužena za zlostavljanje deteta uzrasta do 12 godina, krivično delo zlostavljanja prvog stepena, distribuciju opscenog materijala i incest.

Šindler je optužen za incest, kao i za zlostavljanje deteta uzrasta do 12 godina, krivično delo zlostavljanja prvog stepena, trgovinu ljudima, silovanje i sodomiju. Metju Brambo takođe je optužen za incest.

Nekoliko odraslih osoba suočava se sa optužbama za silovanje i trgovinu ljudima. Među njima je i Ričard Karter, koji je dodatno optužen za zlostavljanje deteta uzrasta do 12 godina prvog stepena i krivično delo zlostavljanja prvog stepena.

Tornzberi (21), jedan od najmlađih uhapšenih u ovom slučaju, optužen je za zlostavljanje prvog stepena.

Mark Brambo optužen je za zlostavljanje deteta uzrasta do 12 godina prvog stepena, krivično delo zlostavljanja prvog stepena i seksualno zlostavljanje trećeg stepena.

Kristin Karter i Džona Karter obe su optužene za zlostavljanje deteta uzrasta do 12 godina prvog stepena i krivično delo zlostavljanja prvog stepena.

Do niza hapšenja došlo je nakon opsežne istrage koju su sproveli policijska uprava Ričmonda, Služba za zaštitu dece (CPS) i Odeljenje za socijalne usluge u zajednici (DCBS).

- Ovaj slučaj je i dalje u toku. Pozivamo građane koji imaju bilo kakve informacije u vezi sa ovim slučajem da ih prijave policijskoj upravi Ričmonda - saopštila je policija.

Slučaj je usledio nakon što je policija pronašla devetoro dece koja su živela u, kako su opisani, užasnim uslovima u opštini Etna u američkoj saveznoj državi Ohajo.

Policija je navela da su neka deca možda bila držana u kavezima unutar male šupe, dok su druga živela u kući sa babom.

Deca, uzrasta od jedne do 13 godina, u međuvremenu su izmeštena iz kuće i predata na staranje Službi za zaštitu dece.