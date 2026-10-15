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Američki satelitski internet sistem Starlink, koji koristi ukrajinska vojska, ponovo funkcioniše redovno, naveo je izvor iz Ministarstva odbrane za portal "Kijev independent".

Izvor je naveo da Ukrajina nastavlja kontakte kako bi razjasnila sve razloge i okolnosti incidenta, ali nije naveo da li su sva ograničenja ukinuta ili neka još uvek važe.

"Povezanost za Starlink sisteme koje koristi ukrajinska vojska obnovljena je i ostaje operativna", naveo je izvor.

Kompanija SpejsEks (SpaceX) uvela je u sredu ograničenje brzine rada satelitskog sistem Starlink, ali o tome nije obavestila Snage odbrane Ukrajine.

Neočekivano ograničenje ometalo je aktivne vojne operacije, uključujući upotrebu udarnih i presretačkih dronova srednjeg dometa.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Uzrok prekida još uvek nije zvanično potvrđen, ali su ukrajinski zvaničnici, kao i generalni direktor kompanije SpejsEks Ilon Mask, ukazali na pogoršanje odnosa Kijeva sa Belom kućom.

U objavi na mreži Iks, Mask je naveo da samo američki predsednik Donald Tramp ima moć da određuje ograničenja brzine za Starlink. Ograničenja brzine koja su uvedena bila su praćena prekidima signala.

1/5 Vidi galeriju Najbogatiji čovek na svetu Foto: Shutterstock, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP Jordan Strauss

Pripadnici vojske iz više jedinica prijavljivali su probleme sa Starlinkom tokom celog dana.

Dva komandanta iz elitnih jedinica dronova koje rade na istočnom i južnom frontu prijavila su probleme sa Starlink terminalima na dronovima za srednje udare koji lete većim brzinama.