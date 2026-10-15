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Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da neće podneti ostavku zbog studentskih protesta koji traju treći dan zaredom.

Policija je danas upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su razbijali prozore i oštećivali imovinu u Tirani, preneo je Rojters.

Zbog nemira, parlament je otkazao sednicu.

Studenti zahtevaju Raminu ostavku zbog rastućih troškova visokog obrazovanja i korupcije.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Albanski premijer je u pisanim odgovorima Rojtersu rekao da se vlade menjaju na demokratskim izborima, podsećajući da su u Albaniji prošle godine održani izbori, "a ne revolucija".

"Moja odgovornost je da slušam, da se bavim legitimnim zabrinutostima, i da Albanija nastavi dalje", rekao je Rama i dodao da bi njegova ostavka predstavljala izdaju građana koji su mu dali mandat da završi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.

Rama je poručio da je spreman da razgovara o rastućim troškovima obrazovanja, ali je osudio napade na institucije, uništavanje javne imovine i ugrožavanje bezbednosti, ocenjujući da takvi postupci nemaju veze sa legitimnim zahtevima studenata.

1/8 Vidi galeriju Nasilni protesti studenata u Tirani Foto: Youtube printscreen/Dawn News English

U sredu je desetine hiljada studenata izašlo na ulice Tirane, gde su zapaljene zgrada vlade i dve banke, a demonstranti su bacali kamenje na policiju.

Na ulicama su ostali izgoreli kontejneri, oštećena autobuska stajališta i polomljeni semafori.

Organizatori protesta navode da su nezadovoljni uslovima na univerzitetima, troškovima studiranja, nedostatkom finansijske podrške i slabim izgledima za zaposlenje nakon diplomiranja.

1/5 Vidi galeriju Nasilni protesti studenata u Tirani, sukob sa policijom Foto: Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemiri su usledili nakon višemesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije, koji podržava specijalni izaslanik američkog predsednika i njegov zet, Džared Kušner.

Projekat se suočio sa pravnim izazovima, a meštani su u julu rekli Rojtersu da je njihovo zemljište nezakonito prodato za izgradnju.

Rojters, međutim, nije pronašao dokaze o nezakonitim radnjama Kušnera, koji nije direktno uključen u spor sa meštanima.

Rama je rekao da se Albanija bori protiv korupcije više nego ikada i upozorio je da nasilje neće dozvoliti da ugrozi evropsku budućnost zemlje.