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Istraga Trampove administracije o demokratskoj kongresmenki Ilhan Omar fokusirana je na njen zahtev za državljanstvo i datum rođenja, navodi se u izveštaju.

Federalni agenti Odeljenja za unutrašnje bezbednosne istrage istražnog ogranka Imigracione i carinske službe (ICE), izvršili su pretres doma kongresmenke iz Minesote u Vašingtonu rano u ponedeljak.

Istraga o datumu rođenja i sticanju državljanstva

Istraga Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnje bezbednosti ispituje da li su Omar ili njen otac, Nur Omar Mohamed, "namerno netačno naveli njen datum rođenja u imigracionim dokumentima", piše Vašington post, pozivajući se na upućene izvore, uključujući i jednog zvaničnika Trampove administracije.

Omar, prva Amerikanka somalijskog porekla izabrana u Kongres, već dugo je meta predsednika SAD Donalda Trampa, koga je optužila za širenje "neosnovanih laži i kampanja blaćenja". Tajming najnovije istrage protiv nje izazvao je podozrenje s obzirom na to da je do međuizbora ostalo svega nekoliko nedelja.

1/5 Vidi galeriju Ilhan Omar, demokratska kongresmenka Foto: AP, X/Printscreen/@IlhanMN

Omar ima američko državljanstvo već 26 godina, a u SAD je stigla kao izbeglica sa 12 godina, 1995. godine. Agenti proveravaju da li je njen datum rođenja namerno netačno prikazan kako bi joj se omogućilo sticanje izvedenog državljanstva kao maloletnici preko oca 2000. godine, navodi Post.

Otac Ilhan Omar preminuo je pre pet godina. Teoriju o njenom datumu rođenja prvi put je izneo 2019. godine Ejdžej Kern (A.J. Kern), bivši republikanski kandidat za Kongres u Minesoti. Odeljenje za unutrašnje bezbednosne istrage razmatralo je slične optužbe protiv Omar pre nekoliko godina, ali, prema izveštajima, tada nije nastavilo sa istragom.

Kongresmenka je u više navrata odbacila ove optužbe, poručivši u prkosnom saopštenju nakon pretresa u ponedeljak da "neće biti ućutkana".

Džeklin Rodžers, portparolka Ilhan Omar, dodala je da kongresmenka "nije uradila ništa loše" i da "nijedan predsednik ne bi smeo da koristi moć federalne vlade kako bi zastrašivao svoje političke neprijatelje". Predsednik je redovno koristio pogrdan i zapaljiv rečnik opisujući Omar i somalijsku zajednicu u Minesoti. Nakon što je izabrana pre sedam godina, Tramp je izjavio da bi trebalo da se "vrati" u svoju zemlju porekla.

Tramp negira umešanost, ali nastavlja napade

Tramp je u objavi na mreži Truth Social, nakon pretresa doma Ilhan Omar u Vašingtonu, tvrdio da nije umešan u najnoviju istragu. "Razumem da je pažljivo proveravaju. Lično sam je uvek smatrao potpuno pokvarenom, ali to nema nikakve veze sa mnom“, rekao je predsednik u ponedeljak.

"Mislim da je užasna osoba, samo se žali. Dolazi iz zemlje koja zapravo nije država, a onda dođe ovde i žali se na naš ustav. Mislim da je grozna osoba, ali to je zaista stvar Ministarstva pravde".

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: Youtube/Associated Press

Od te izjave, Tramp na mreži Truth Social deli linkove ka člancima koji pozdravljaju istragu protiv Omar i bez dokaza dovodi u pitanje njene finansije.

"Koliko je ljudi ilegalno dovela u našu zemlju iz Somalije?", napisao je Tramp u utorak. "Amerika želi odgovore, i želimo ih ODMAH!"

Njegova objava usledila je nakon saopštenja savezne tužiteljke Dženin Piro da je njena kancelarija pokrenula zasebnu istragu o finansijskim izveštajima koje je podnela Omar.

Demokrate optužuju Trampa za politički pritisak

Demokratsko rukovodstvo u Predstavničkom domu odmah je osudilo istragu, ističući da se sprovodi na manje od 30 dana pre međuizbora. "Pretres doma kongresmenke Ilhan Omar od strane Trampove administracije duboko je uznemirujući i otvara ozbiljna pitanja o kontinuiranoj korumpiranoj zloupotrebi federalne vlade u borbi protiv političkih protivnika Donalda Trampa", naveo je u saopštenju lider manjine u Predstavničkom domu Hakim Džefris.