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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da su tri osobe ranjene u napadu na supermarket u Odeskoj oblasti. Napad je, prema pisanju portala Ukrajinska pravda, izveden ruskim dronom ŠahId.

- Rusija nastavlja svoj krvavi teror. Još jedan strašan napad na običnu prodavnicu, koja je delimično uništena, a oštećeni su i automobili. Tri osobe su povređene. Sve službe hitne pomoći su na licu mesta i pružaju pomoć povređenima - objavio je Zelenski.

Dodao je da je ovo "odgovor Rusije na signale koje dobija od Sjedinjenih Država".

- Nažalost, postoje opasni znaci daljeg ublažavanja sankcija. Ove sankcije su uveli svet, Sjedinjene Države, Evropa i naši partneri kao odgovor na rusku agresiju protiv Ukrajine i njen rat protiv nas. Ništa se nije promenilo. Rat nije prestao. Sankcije ne smeju biti ukinute - zaključio je Zelenski, prema pisanju Ukrajinske pravde.

(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda/Jutarnji)

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