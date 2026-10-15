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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da su tri osobe ranjene u napadu na supermarket u Odeskoj oblasti. Napad je, prema pisanju portala Ukrajinska pravda, izveden ruskim dronom ŠahId.

- Rusija nastavlja svoj krvavi teror. Još jedan strašan napad na običnu prodavnicu, koja je delimično uništena, a oštećeni su i automobili. Tri osobe su povređene. Sve službe hitne pomoći su na licu mesta i pružaju pomoć povređenima - objavio je Zelenski.

Dodao je da je ovo "odgovor Rusije na signale koje dobija od Sjedinjenih Država".