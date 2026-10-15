POGLEDAJTE KAKO SE ŠAHID ZABIJA U SUPERMARKET! Oglasio se Zelenski: "Rusija nastavlja svoj krvavi teror" (VIDEO)
- Zelenski je saopštio da su tri osobe ranjene u napadu ruskog drona ŠahId na supermarket u Odeskoj oblasti.
- Prodavnica je delimično uništena, oštećeni su i automobili, a hitne službe su na licu mesta.
- Zelenski poručuje da Rusija nastavlja krvavi teror i da sankcije ne smeju biti ukinute.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da su tri osobe ranjene u napadu na supermarket u Odeskoj oblasti. Napad je, prema pisanju portala Ukrajinska pravda, izveden ruskim dronom ŠahId.
- Rusija nastavlja svoj krvavi teror. Još jedan strašan napad na običnu prodavnicu, koja je delimično uništena, a oštećeni su i automobili. Tri osobe su povređene. Sve službe hitne pomoći su na licu mesta i pružaju pomoć povređenima - objavio je Zelenski.
Dodao je da je ovo "odgovor Rusije na signale koje dobija od Sjedinjenih Država".
- Nažalost, postoje opasni znaci daljeg ublažavanja sankcija. Ove sankcije su uveli svet, Sjedinjene Države, Evropa i naši partneri kao odgovor na rusku agresiju protiv Ukrajine i njen rat protiv nas. Ništa se nije promenilo. Rat nije prestao. Sankcije ne smeju biti ukinute - zaključio je Zelenski, prema pisanju Ukrajinske pravde.
(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda/Jutarnji)