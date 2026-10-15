URUŠIO SE KROV ŠKOLE, IMA MRTVIH! Poginule 22 osobe, stradala deca mlađa od 13 godina, u toku potraga za zarobljenima, stravična tragedija u Pakistanu (VIDEO)
Najmanje 22 ljudi, među kojima je 21 učenik i jedan nastavnik, poginuli su kada se krov privatne škole urušio u Pešavaru, na severozapadu Pakistana, javili su danas mediji.
Žrtve su bila deca mlađa od 13 godina, a više od trideset ljudi je povređeno. Spasilačke ekipe tragaju za osobama koje su ostale zarobljene ispod ruševina, dok su pojedini povređeni u kritičnom stanju.
Prema navodima bolničkih zvaničnika, učenici i nastavnik prevezeni su u bolnicu Lejdi Riding, gde su preminuli po prijemu ili su proglašeni mrtvima.
Uzrok urušavanja krova za sada ostaje nepoznat.
Spasilačke ekipe nastavljaju potragu i izvlačenje ljudi iz ruševina.
Ovakve nesreće nisu neuobičajene u Pakistanu, gde se urušavanja objekata često povezuju sa slabim sprovođenjem građevinskih propisa, upotrebom nekvalitetnih materijala i kršenjem bezbednosnih standarda radi smanjenja troškova.
Na društvenim mrežama kruži informacija da je broj mrtvih veći od zvaničnog.
(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)