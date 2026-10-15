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Tehnološki milijarder Ilon Mask pozvao je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskogda napusti funkciju, poručivši da je vreme da se okonča njegovo vođenje zemlje dok rat sa Rusijom i dalje traje.

Mask je na društvenoj mreži X podelio objavu drugog korisnika u kojoj se navodi da Zelenski nema nameru da okonča rat sve dok Rusija ne bude poražena.

U objavi se tvrdi i da se ukrajinski predsednik najviše plaši završetka sukoba i suočavanja sa predsedničkim izborima, jer bi u slučaju poraza mogao da se nađe pod istragom, pa čak i krivično goni.

"I tako se pokolj nastavlja... Vreme je da Zelenski ode", napisao je Mask komentarišući tu objavu.

Kijev zabrinut zbog američke podrške

Ukrajina je ove nedelje optužila Vašington da pomaže Moskvi, navodeći da Kijev nije bio upozoren na predstojeće raketne napade, kao i da su izmene u sistemu koji je razvila Maskova kompanija SpejsEks otežale ukrajinski vojni odgovor.

Ukrajinska vojska oslanja se na satelitske komunikacione sisteme za održavanje veza na frontu, a ograničenja njihovog korišćenja izazvala su dodatnu zabrinutost u Kijevu.

Mask je ranije izjavio da su sva ograničenja brzine ili načina korišćenja sistema Staršild njegove kompanije SpejsEks odredile američke oružane snage, a konačnu odluku doneo je predsednik SAD Donald Tramp.

Pritom je naglasio da postoji razlika između sistema Staršild, na koji se Ukrajina oslanja za komunikaciju na bojnom polju, i civilnog satelitskog sistema Starlink. Kijev koristi i Starlink, ali mu nije dozvoljeno da ga upotrebljava za ofanzivne vojne operacije.

Krajem avgusta ove godine Zelenski je doneo ukaz kojim se Masku dodeljuje Orden slobode.