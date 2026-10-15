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Glavni urednik ruskog nezavisnog medija "Novaja gazeta"Sergej Sokolov priveden je danas u Moskvi, a kuća mu je pretresena, saopštila je njegova redakcija.

Ruska agencija TASS je objavila da je Sokolov u pritvoru saslušan u istrazi "nezakonite upotrebe ličnih podataka".

Sokolov je odveden u državni Istražni komitet, navodi redakcija i dodaje da je tamo poslat advokat, prenosi agencija Rojters.

Rusija je pooštrila zakone o cenzuri i pojačala pritisak na nezavisne medije otkako je 2022. godine pokrenula rat u Ukrajini, a međunarodna organizacija "Reporteri bez granica" tvrdi da je u ruskim zatvorima 50 novinara i drugih medijskih radnika.

"Novaja gazeta" je osnovana 1993. godine i poznata je po istraživanjima korupcije i kritičkom izveštavanju o ruskoj ;politici.

Jedan od njenih novinara Oleg Roldugin uhapšen je u aprilu pod optužbama da je zloupotrebio lične podatke, za šta mu je zaprećeno kaznom od 10 godina zatvora.

Bivši glavni urednik "Gazete" Dmitrij Muratov podelio je Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu i posvetio je šestorici svojih kolega koji su ubijeni zbog svog rada.