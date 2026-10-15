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Više od 200 životinja pronađeno je u kući 54-godišnje žene u mestu Termi, u okolini Soluna, a životinjama nisu bili obezbeđeni odgovarajući uslovi za život, saopštila je policija.

Slučaj je otkriven juče popodne, kada su policajci iz stanice u Termi uhapsili ženu nakon incidenta sa 35-godišnjom državljankom Alžira, kojoj je, kako se sumnja, pretila.

Tokom policijske kontrole koja je usledila, utvrđeno je da je 54-godišnjakinja u svojoj kući držala 120 pasa, 70 mačaka i 10 koza.