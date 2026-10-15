Planeta
HOROR! POLICIJA UPALA U KUĆU ŽENE (54) I ZATEKLA JEZIV PRIZOR: Držala više od 200 životinja u paklenim uslovima, hapšenje usledilo zbog pretnji
- U kući 54-godišnje žene u Termi kod Soluna pronađeno je više od 200 životinja u lošim uslovima.
- Policija je uhapsila ženu nakon incidenta sa 35-godišnjom državljankom Alžira, kojoj je, kako se sumnja, pretila.
Slušaj vest
Više od 200 životinja pronađeno je u kući 54-godišnje žene u mestu Termi, u okolini Soluna, a životinjama nisu bili obezbeđeni odgovarajući uslovi za život, saopštila je policija.
Slučaj je otkriven juče popodne, kada su policajci iz stanice u Termi uhapsili ženu nakon incidenta sa 35-godišnjom državljankom Alžira, kojoj je, kako se sumnja, pretila.
Tokom policijske kontrole koja je usledila, utvrđeno je da je 54-godišnjakinja u svojoj kući držala 120 pasa, 70 mačaka i 10 koza.
Prema saopštenju grčke policije, životinje nisu imale dovoljno prostran, higijenski i odgovarajući smeštaj, čime su prekršena pravila o njihovoj dobrobiti.
Kurir.rs/CNN Greece
Reaguj
Komentariši