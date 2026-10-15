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Pogubljenje bivšeg majora američke vojske Nidala Malika Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi i ranjavanje još 32 osobe u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hud 2009. godine, neće biti prenošeno uživo, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramp.

"Biće pogubljen prema planu, streljanjem, ali ovaj događaj neće biti prenošen uživo", naveo je Tramp.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo i da će članovima porodica žrtava biti omogućeno da mu lično prisustvuju ukoliko to budu želeli.

1/4 Vidi galeriju Javno pogubljenje Nidala Malika Hasana zakazano za 3. decembar Foto: HO / AFP / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Tramp je naveo da je razmatrao mogućnost prenosa pogubljenja kako bi se, prema njegovim rečima, pokazalo kako se Sjedinjene Američke Države obračunavaju sa teroristima, ali je dodao da bi mnogi dobronamerni ljudi radije izbegli da gledaju takav događaj.

Američki predsednik opisao je Hasana kao izdajnika i zločinca, tvrdeći da bi javni prenos pogubljenja mogao da posluži kao upozorenje potencijalnim počiniocima terorističkih napada.

Hasan, bivši major američke vojske, ubio je 13 ljudi, dok je još 32 osobe teško ranio u napadu u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine.