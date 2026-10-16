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Najveći glečer na svetu, Tvejtsov glečer na zapadu Antarktika, poznat i kao "glečer sudnjeg dana", topi se intenzivnije nego što su naučnici ranije procenjivali, što bi moglo da udvostruči njegov doprinos porastu nivoa mora do kraja veka, pokazalo je novo istraživanje.

Tvejtsov glečer, čija je površina približno jednaka američkoj saveznoj državi Floridi, decenijama se povlači, a topljenje njegovog leda trenutno doprinosi sa oko četiri odsto ukupnom globalnom porastu nivoa mora.

1/3 Vidi galeriju "Glečer sudnjeg dana" na Antarktiku ili Tvejtsov glečer Foto: NASA Image Collection / Alamy / Profimedia, Anna Wahlin/University of Gothenburg/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Naučnici upozoravaju da bi njegovo potpuno urušavanje moglo da podigne nivo mora za više od 60 centimetara.

Pošto glečer istovremeno zadržava ogromne količine leda u zapadnom Antarktiku, njegovo urušavanje moglo bi dugoročno da doprinese porastu nivoa mora za nekoliko metara.

Istraživači sa Univerziteta Kalifornije u Irvinu i NASA-ine Laboratorije za mlazni pogon razvili su novi model ledenog pokrivača koji preciznije prikazuje procese koji se odvijaju ispod glečera.

Ključni problem nalazi se na mestu gde se led odvaja od morskog dna i počinje da pluta na okeanu. Naučnici su ranije ovu granicu uglavnom posmatrali kao relativno stabilnu liniju, ali satelitski podaci pokazuju da je reč o široj zoni kroz koju morska voda, pod uticajem plime i oseke, neprestano prodire ispod leda i ubrzava njegovo topljenje.

Prema novom modelu, Tvejtsov glečer mogao bi do 2100. godine da doprinese porastu nivoa mora za oko 3,05 centimetara, što je dvostruko više od ranijih procena.

Takav doprinos moguć je čak i bez dodatnog globalnog zagrevanja, navodi se u istraživanju objavljenom u časopisu "Nejčr komjunikejšen".

Naučnici su utvrdili i da topljenje ubrzava odvajanje glečera od podvodnog grebena koji trenutno usporava njegovo kretanje ka okeanu.

Postoji oko 60 odsto verovatnoće da bi glečer do kraja veka mogao da izgubi oslonac na tom grebenu, nakon čega bi njegovo povlačenje moglo znatno da se ubrza.

Ipak, istraživači upozoravaju da su potrebna dodatna merenja kako bi se preciznije utvrdilo koliko brzo će led nestajati. Naučnici planiraju da 2028. godine postave instrumente na području gde glečer dodiruje morsko dno, kako bi neposredno pratili kretanje vode ispod leda.

Stručnjaci ističu da bi novi rezultati mogli da promene dosadašnje procene budućeg porasta nivoa mora i povećaju zabrinutost zbog poplava u priobalnim područjima širom sveta.