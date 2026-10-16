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Ukrajinske snage su, prema izveštajima, tokom noći 16. oktobra napale više ciljeva u ruskim oblastima Moskve, Rostova i Vladimira, objavio je "Kijev independent".

Prema informacijama kanala za praćenje napada ExileNova+ i SuperNova+, meta napada bio je i data-centar ruske tehnološke kompanije Jandeks u Vladimirskoj oblasti, udaljen oko 500 kilometara od ukrajinske granice.

Snimci koje su zabeležili stanovnici prikazuju snažne eksplozije i dejstvo protivvazdušne odbrane u blizini stambenih zgrada. Ipak, "Kijev independent" navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi mete napada niti razmere pričinjene štete.

Napad je usledio nakon što je 11. oktobra pogođen isti objekat, zbog čega je, prema saopštenju kompanije, njegov rad u potpunosti obustavljen.

To je treći napad na Jandeksove data-centre u Rusiji za nekoliko uzastopnih dana, nakon udara na objekte u Rjazanskoj i Kaluškoj oblasti 8. i 9. oktobra.

Jandeks, često nazivan "ruskim Guglom", upravlja brojnim digitalnim servisima, uključujući pretraživač, platforme za naručivanje hrane i aplikacije za prevoz putnika.

Napadi na njegove data-centre izazvali su poremećaje u radu pojedinih usluga, a posledice su osetile i kompanije koje koriste njegovu infrastrukturu za skladištenje podataka.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da Ukrajina uzvraća na ruske napade na ukrajinske data-centre i digitalnu infrastrukturu.

U noćnim napadima pogođeni su i drugi ciljevi u Rusiji.