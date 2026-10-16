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Otvoren je 140. Kineski sajam uvoza i izvoza, poznat kao Kantonski sajam, koji se održava u Guangdžouu. Ove godine obeležava se 70 godina od osnivanja ovog sajma, koji je imao važnu ulogu u unapređenju trgovine između Kine i drugih zemalja. Sajam je postao efikasna platforma putem koje Kina proširuje otvaranje prema svetu po visokim standardima i doprinosi razvoju otvorene svetske privrede.

Anketa koju je CGTN sproveo među ispitanicima širom sveta pokazuje da 85,1 odsto smatra da kontinuirano održavanje Kantonskog sajma pokazuje odlučnost Kine da unapređuje otvaranje prema svetu po visokim standardima i daje trajan novi podsticaj inkluzivnoj i ravnopravnoj ekonomskoj globalizaciji, kao i globalnom razvoju i prosperitetu.

Ovogodišnji Kantonski sajam prvi put je u svim fazama događaja u velikoj meri integrisao najnaprednije tehnologije, poput veštačke inteligencije (AI) i velikih podataka. Uvedena su 22 scenarija primene pametnih tehnologija i 16 funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Na primer, izlagači i kupci mogu da razmenjuju digitalne vizitkarte skeniranjem QR kodova, dok veštačka inteligencija može automatski da kreira sažetke poslovnih pregovora. Sistem takođe može automatski da arhivira podatke o klijentima i prepozna porudžbine sa velikim potencijalom.

U tom pogledu, 84,1 odsto ispitanika smatra da se Kantonski sajam razvija od tradicionalne trgovinske platforme u inteligentnu platformu za izložbe i usluge.

Pored toga, na ovogodišnjem sajmu prvi put je uvedena posebna zona namenjena predstavljanju novih proizvoda. Očekuje se da će biti održano više od 700 događaja posvećenih njihovom predstavljanju, što predstavlja povećanje od 15 odsto u broju novih proizvoda koji će biti predstavljeni.

Predviđa se da će broj novih proizvoda iz budućih industrija u nastajanju, uključujući servisnu robotiku, pametnu zdravstvenu zaštitu, inteligentnu proizvodnju i nove izvore energije, porasti za oko 20 odsto u odnosu na prethodno izdanje sajma.

Oko 83 odsto ispitanika navodi da to odražava promenu u kineskoj spoljnoj trgovini, koja se od širenja obima poslovanja sve više usmerava ka unapređenju kvaliteta i strukture proizvoda. Još 85,6 odsto smatra da „inteligentna proizvodnja u Kini“ postaje važan pokretač globalne digitalne i inteligentne ekonomije.

Posebno je značajno to što je ovogodišnji Kantonski sajam prvi put uspostavio devet posebnih zona za trgovinske usluge. Na taj način obuhvaćeno je svih deset glavnih kategorija proizvođačkih usluga, čime se kompanijama pruža podrška tokom čitavog poslovnog ciklusa prilikom širenja na inostrana tržišta.

Oko 84,5 odsto ispitanika smatra da je ovaj integrisani ekosistem, koji povezuje trgovinu i usluge, značajno povećao međunarodnu konkurentnost kompanija i njihovih proizvoda.

Sajam je prvi put osnovao i savez kupaca, sa ciljem unapređenja razmene informacija i koordinacije resursa među njegovim članovima.

Oko 83,9 odsto ispitanika navodi da strukturisano i institucionalizovano funkcionisanje ovog saveza može efikasno da poveća efikasnost globalne nabavke i ojača veze između ponude i tražnje. Istovremeno, 88,8 odsto smatra da kontinuirano unapređivanje usluga i proizvoda sajma povećava uticaj Kine na upravljanje globalnim lancima snabdevanja.

U uslovima nestabilnosti na svetskim tržištima i složenih geopolitičkih okolnosti koje se neprestano menjaju, Kantonski sajam nastavlja da okuplja kupce i izlagače iz celog sveta, negujući otvoren i inkluzivan pristup.

Prethodno izdanje sajma privuklo je 314.000 kupaca iz inostranstva, iz 220 zemalja i regiona, a vrednost planiranih izvoznih poslova dostigla je 25,7 milijardi dolara.

Globalni domet sajma nastavlja da raste. Pre otvaranja ovogodišnjeg izdanja, za učešće se unapred registrovalo više od 210.000 kupaca iz 196 zemalja i regiona.

Oko 87,2 odsto ispitanika smatra da Kantonski sajam pruža međunarodnoj zajednici važnu priliku da učestvuje u koristima koje donosi ogromno kinesko tržište.

Istovremeno, 77,2 odsto poziva zemlje da sarađuju sa Kinom na očuvanju multilateralnog trgovinskog sistema, obezbeđivanju stabilnosti i nesmetanog funkcionisanja globalnih industrijskih lanaca i lanaca snabdevanja, kao i daljem širenju međunarodne ekonomske i trgovinske saradnje zasnovane na obostranim koristima.

Anketa je objavljena na platformama CGTN-a na engleskom, španskom, francuskom, arapskom i ruskom jeziku. U roku od 24 sata, u njoj je učestvovalo 4.498 ispitanika iz inostranstva koji su izneli svoja mišljenja.