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Američki predsednik Donald Tramp ponovo je napao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, optužujući ga da zapravo ne želi da postigne mirovni sporazum o okončanju rata u Ukrajini.

- Zelenski nije osoba s kojom nam je dobro pregovarati. Oni neće postići dogovor sa Zelenskim. On ne želi dogovor. Govori da ga želi, ali zapravo ne želi - rekao je Tramp.

- Nisam veliki obožavalac Zelenskog. Uništili su Ukrajinu - dodao je američki predsednik.

Trampove izjave dolaze u vreme kada su odnosi između Vašingtona i Kijeva ozbiljno zategnuti. Poslednjih dana, američka administracija zahteva od Ukrajine da prestane sa napadima na ruske rafinerije, koje Tramp krivi za rast cena energenata.

- Sve što on radi jeste da povećava svetsku cenu nafte. Pa, mislim da je to sramota“, rekao je Tramp u intervjuu, nakon što je Ukrajina napala Rosnjeft, rafineriju jugoistočno od Moskve koja pomaže u snabdevanju ruske prestonice.

- Postoji mnogo meta koje možete pogoditi, ali kada pucate na rafinerije dizela gde proizvodite, znate, dizel ulje, a to nam je potrebno, i to je potrebno svetu, onda on ne čini dobru uslugu svetu - rekao je Tramp.

Istovremeno, Vašington je postigao kontroverzni sporazum sa Moskvom o snabdevanju ruskim dizel gorivom, koji je Zelenski javno kritikovao.

Tenzije su dodatno porasle nakon što je Rojters, pozivajući se na američke i zapadne zvaničnike, objavio da je iz Bele kuće stiglo naređenje da se ograniči rad satelitskog sistema Staršild, koji ukrajinska vojska koristi za komunikaciju i kontrolu dronova. Visoki američki zvaničnik negirao je da je takvo naređenje izdao sam Tramp.

Zelenski: Tramp me je izdao

Trampov napad usledio je nakon što je sam Zelenski u dva velika intervjua izneo neuobičajeno oštre kritike američkog predsednika.

U intervjuu za Fajnenšel tajms, ukrajinski predsednik kritikovao je Trampovu sklonost ka autoritarnim liderima, posebno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu. Tvrdio je da Tramp pokazuje neku vrstu divljenja prema ljudima koji ostaju na vlasti decenijama jer ih smatra jakim liderima.

Zelenski je oštro osudio spremnost Vašingtona da zaključi energetske sporazume sa Moskvom dok Rusija nastavlja da napada Ukrajinu. Rekao je da Kijev nije odgovoran za pogoršanje odnosa između dve zemlje.

- Mi nismo uništili nikakve odnose - rekao je Zelenski, odbacujući sugestiju da bi on trebalo da bude taj koji će popraviti odnose sa Belom kućom.

Još otvoreniji je bio u intervjuu sa britanskim novinarom Pirsom Morganom, kome je priznao da se oseća izdanim zbog Trampovih poslednjih poteza.

- Zaista, da - odgovorio je kada su ga direktno pitali da li se oseća izdanim od strane američkog predsednika.

- Tužno je što gubimo snažnog partnera - rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajina ne može da pristane na ustupke koji bi ugrozili njen opstanak.

- Bolno je kada predsednik Tramp izabere jednu stranu, a to nije naša. Nemamo ništa protiv toga da budemo u sredini, ali ako ste u sredini, morate tamo da ostanete - rekao je.

Ukrajinski predsednik je tvrdio da neko iz Trampovog okruženja usmerava američkog predsednika na pogrešnu stranu istorije.

- Mi ne prodajemo našu zemlju. Za nas ovo nije posao. Ovo se tiče naših života i naše zemlje - naglasio je Zelenski.