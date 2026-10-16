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Kanadska provincija Alberta će u ponedeljak, 19. oktobra, održati neobavezujući referendum na kojem će građani odlučivati da li žele da ostanu deo Kanade ili da pokrenu pravni postupak neophodan za raspisivanje obavezujućeg referenduma o otcepljenju.

To je prvi put da ova provincija, bogata naftom, postavlja pitanje odvajanja od Kanade na referendum. Istraživanja javnog mnjenja dosledno pokazuju da većina stanovnika Alberte, oko 70 odsto, želi da ostane u Kanadi, dok približno četvrtina podržava nezavisnost provincije.

O čemu će građani glasati?



Na glasačkom listiću biće ukupno deset pitanja, od kojih će svako biti na listiću druge boje. Poslednje, deseto pitanje odnosi se na to da li Alberta treba da ostane kanadska provincija ili da pokrene pravni postupak potreban za održavanje obavezujućeg referenduma o otcepljenju.

Prosta većina glasova za pokretanje postupka mogla bi da dovede do početka tog procesa. Ostalih devet pitanja nisu obavezujuća i odnose se na imigraciju, pristup pokrajinskim uslugama, uključujući obrazovanje, socijalnu zaštitu i zdravstvenu negu, kao i na uslove za identifikaciju birača.



Zašto Alberta održava referendum?



Premijerka Alberte, Danijel Smit izjavila je u maju, kada je najavila da će pitanje otcepljenja biti dodato na referendum, da je vreme da se građani izjasne i da se potom nastavi dalje.

Njena odluka usledila je posle višemesečne kampanje manje, ali glasne grupe zagovornika nezavisnosti. Oni tvrde da bogatstvo Alberte, koja ima snažnu naftnu i energetsku industriju, nesrazmerno koristi siromašnijim delovima Kanade, dok birokratija u Otavisputava ekonomski potencijal provincije.

Smit je, međutim, poručila da podržava ostanak Alberte u Kanadi. Prema snimku koji je objavila na društvenim mrežama u sredu, glasala je za tu opciju tokom prevremenog glasanja.

Da li je Kanada ranije imala slične referendume?



Da, ali ne u Alberti. Kvebek, provincija u kojoj većinu stanovništva čine građani koji govore francuski, održao je dva referenduma o nezavisnosti, 1980. i 1995. godine. Stanovnici su oba puta glasali za ostanak u Kanadi, ali je 1995. razlika bila veoma mala.

Separatistička Partija Kvebeka pobedila je na pokrajinskim izborima ranije ovog meseca i obećala da će raspisati treći referendum, ali tek nakon što američki predsednik Donald Tramp napusti funkciju, i pod uslovom da stranka osvoji većinu.

Partija je 5. oktobra formirala manjinsku vladu, što znači da će joj za usvajanje zakona biti potrebna podrška manjih stranaka.

Kanada je federacija deset provincija i tri teritorije. Savezna vlada u Otavi nadležna je za pitanja od nacionalnog značaja, poput odbrane, trgovine i spoljne politike, dok provincije i teritorije imaju značajna ovlašćenja u oblastima zdravstva, obrazovanja i prava na zemljište.



Kada će biti poznati rezultati?



Glasačka mesta trebalo bi da budu zatvorena u ponedeljak u 20 časova po lokalnom vremenu, odnosno u utorak u dva sata po srednjoevropskom vremenu. Izborna komisija Alberte saopštila je da će se glasovi brojati ručno, a pitanje o otcepljenju biće prebrojano prvo.

Rezultati će biti objavljivani na sajtu izborne komisije kako budu pristizali, dok se nezvanični rezultati očekuju u roku od 48 sati nakon zatvaranja glasačkih mesta.



Šta ako većina podrži pokretanje postupka za izlazak iz Kanade?



Danijel Smit je rekla da će poštovati rezultat i brzo pokrenuti postupak za održavanje pravno obavezujućeg referenduma. Ipak, eventualna nezavisnost ne bi nastupila odmah.

Posle referenduma u Kvebeku 1995. godine, kanadski parlament je 2000. usvojio zakon, kojim je propisano da pregovori o otcepljenju mogu da počnu samo ako postoji jasna većina građana koja podržava taj potez. Zakon ne određuje precizan procenat potreban za takvu odluku.

Takođe, nijedna provincija ili teritorija nema jednostrano pravo da napusti Kanadu. Za otcepljenje bi bila potrebna ustavna promena o kojoj bi pregovarale savezne vlasti, provincije i teritorije.

Predstavnici starosedelačkih naroda protive se ideji nezavisne Alberte, jer njihovi ugovori o zemlji sa Kanadom prethode ulasku Alberte u Kanadsku konfederaciju.

U maju je sudija u Alberti presudio da je glavni izborni zvaničnik provincije pogrešio kada je dozvolio separatistima da prikupljaju potpise za referendum bez prethodnih konsultacija sa starosedelačkim narodima čija bi prava mogla da budu ugrožena.

Alberta je uložila žalbu na tu odluku.



Šta kaže premijer Mark Karni?



Kanadski premijer, Mark Karni, koji je najveći deo detinjstva i mladosti proveo u Alberti, ranije je izjavio da je "najbolje mesto za Albertu unutar Kanade" i da zemlja ne može da napreduje ako je podeljena.

U video-poruci objavljenoj 12. oktobra, povodom Dana zahvalnosti u Kanadi, poručio je da je nacionalno jedinstvo od ključnog značaja dok se zemlja suočava sa spoljnim pretnjama, uključujući trgovinski rat sa Sjedinjenim Američkim Državama.