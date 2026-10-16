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Japanska meteorološka agencija povukla je upozorenje na snažan zemljotres samo nekoliko minuta nakon što je ono uzbunilo stanovnike severnih, istočnih i centralnih delova zemlje.

Zemljotres magnitude 6,9 pogodio je područje kod poluostrva Kamčatka, na ruskom Dalekom istoku, oko 12:36 časova u petak, 16. oktobra.

1/5 Vidi galeriju Kamčatka i Sahalin u Rusiji nakon zemljotresa i cunamija u julu 2025. Foto: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY, GEOPHYSICAL SURVEY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES HANDOUT/GC RAS

Četiri minuta kasnije, u 12:40, japanska meteorološka agencija izdala je hitno upozorenje, predviđajući snažno podrhtavanje tla u velikom delu Japana. Alarm se oglasio na javnim zvučnicima i mobilnim telefonima.

Upozorenje je povučeno u 12:48 sati, nakon što je utvrđeno da je procenjena jačina zemljotresa bila znatno preuveličana. Agencija je epicentar prvobitno locirala u području Kurilskih ostrva i magnitudu procenila na čak 9,9 stepeni.

Kurilska ostrva Foto: Printscreen YouTube

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je do greške došlo tokom obrade podataka sistema za rano upozoravanje, koji je pogrešno odredio lokaciju i preuveličao magnitudu potresa. Uzrok greške se istražuje.

Prema podacima agencije, zemljotres se slabo osetio u gradu Hakodateu, na severnom ostrvu Hokaido. Nije bilo upozorenja na cunami, niti su zabeležena snažna podrhtavanja tla u Japanu.

Posledice prethodnog zemljotresa na Kamčatki Foto: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY

Da je zemljotres zaista dostigao magnitudu 9,9, bio bi jači od bilo kog potresa zabeleženog u dosadašnjoj istoriji instrumentalnih merenja. Najsnažniji zabeleženi zemljotres dogodio se u Čileu1960. godine i imao je magnitudu 9,5.