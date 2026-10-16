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Japanska meteorološka agencija povukla je upozorenje na snažan zemljotres samo nekoliko minuta nakon što je ono uzbunilo stanovnike severnih, istočnih i centralnih delova zemlje.

Zemljotres magnitude 6,9 pogodio je područje kod poluostrva Kamčatka, na ruskom Dalekom istoku, oko 12:36 časova u petak, 16. oktobra.

Kamčatka i Sahalin u Rusiji nakon zemljotresa i cunamija u julu 2025. Foto: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY, GEOPHYSICAL SURVEY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES HANDOUT/GC RAS

Četiri minuta kasnije, u 12:40, japanska meteorološka agencija izdala je hitno upozorenje, predviđajući snažno podrhtavanje tla u velikom delu Japana. Alarm se oglasio na javnim zvučnicima i mobilnim telefonima.

Upozorenje je povučeno u 12:48 sati, nakon što je utvrđeno da je procenjena jačina zemljotresa bila znatno preuveličana. Agencija je epicentar prvobitno locirala u području Kurilskih ostrva i magnitudu procenila na čak 9,9 stepeni.

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Kurilska ostrva Foto: Printscreen YouTube

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je do greške došlo tokom obrade podataka sistema za rano upozoravanje, koji je pogrešno odredio lokaciju i preuveličao magnitudu potresa. Uzrok greške se istražuje.

Prema podacima agencije, zemljotres se slabo osetio u gradu Hakodateu, na severnom ostrvu Hokaido. Nije bilo upozorenja na cunami, niti su zabeležena snažna podrhtavanja tla u Japanu.

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Posledice prethodnog zemljotresa na Kamčatki Foto: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY

Da je zemljotres zaista dostigao magnitudu 9,9, bio bi jači od bilo kog potresa zabeleženog u dosadašnjoj istoriji instrumentalnih merenja. Najsnažniji zabeleženi zemljotres dogodio se u Čileu1960. godine i imao je magnitudu 9,5.

Japanska meteorološka agencija izvinila se zbog uznemirenosti izazvane pogrešnim upozorenjem, dok stručnjaci nastavljaju da istražuju kako je sistem za rano upozoravanje došao do tako netačne procene.

(Kurir.rs/The Japan Times/Preneo: V.M.)

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