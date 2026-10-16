Sveće i cveće ispred škole u Oregonu gde se dogodila pucnjava u kojoj je ubijeno troje dece i jedan nastavnik

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U pucnjavi u osnovnoj školi u Bendu, u američkoj saveznoj državi Oregon, ubijeni su troje dece i jedan nastavnik, dok su još jedno dete i nastavnica teško povređeni.

Prema navodima policije, šesnaestogodišnji napadač otvorio je vatru u školi u četvrtak, 15. oktobra. Među stradalom decom su učenici uzrasta od pet, osam i 11 godina, a identiteti žrtava još nisu zvanično objavljeni.

U pucnjavi su povređeni i sedmogodišnje dete i nastavnica (54). Oboje su u kritičnom stanju prevezeni u bolnicu.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u osnovnoj školi u Oregonu Foto: Payton Bruni / AFP / Profimedia

Napadača usmrtio otac jednog učenika

Napadač, identifikovan kao stanovnik Benda, nasilno je ušao u školu pucajući u zaključana vrata.

Ubrzo po dolasku policijskih službenika, napadač je upucan i pao je unutar škole, izjavila je portparolka policije Šila Miler.

Prema izveštajima, napadača je usmrtio jedan građanin. Audio-snimak dispečerske službe sugeriše da je reč o ocu učenika iz te škole koji je "neutralisao" napadača "za oko pet minuta", prenosi CBS News.

Očevici se javljaju kako bi preneli svedočenja o potresnim trenucima koji su se odvijali u ovoj školi u Oregonu, koju pohađaju učenici od predškolskog uzrasta do petog razreda.

Svedoci videli tinejdžera kako sa dugom cevi ulazi u školu

Kako navodi "The US Sun", svedoci su videli tinejdžera sa dugom cevi kako nasilno ulazi u osnovnu školu.

Policija je prvi put uzbunjena u 12.59 časova, nakon dojave osobe iz vozila koja je prijavila da je na nju više puta pucala osoba sa dugim oružjem.

Drugi svedoci opisali su masovno prisustvo policije kod škole. Kejleb Vajs, koji je govorio za ABC News, rekao je da je policija neprestano pristizala: "Sve hitne službe koje sam ikada video, sve agencije - okružni šerif, gradska i državna policija - svi su reagovali istovremeno. Delovalo je gotovo automatski. Gde god su se raspoređivali, sve što su radili odavalo je utisak izuzetne uvežbanosti".

Govoreći o bolničarima na terenu, dodao je: "Čini se da je neko bio povređen kod bočnih vrata koja su se videla sa puta, pa su trčali preko trave sa nosilima. Odmah su reagovali, potpuno sinhronizovano".

Sinoć je održana konferencija za medije na kojoj je guvernerka Oregona Tina Kotek izjavila da joj je srce "potpuno slomljeno" i zahvalila civilu koji se suprotstavio napadaču: "Građaninu koji je herojski intervenisao kako bi sprečio dalji gubitak života: Vaši postupci nose težak emotivni teret i želim da znate da su moje misli uz vas".

Ime ove osobe još uvek nije javno saopšteno.