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Žena (49) pronađena je mrtva u prevrnutom automobilu u portugalskom gradu Odivelašu, nedaleko od Lisabona, a policija traga za vozačem koji je pobegao nakon nesreće.

Prema navodima lokalnih medija, par je navodno imao seksualne odnosedok je automobil bio u pokretu, kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Nesreća se dogodila oko tri sata ujutru u četvrtak, 15. oktobra, u naselju Ponte da Bika. Zaposleni na obližnjoj benzinskoj pumpi alarmirali su hitne službe nakon što su videli kako se automobil prevrće.

Kada su spasioci stigli, zatekli su ženu bez odeće na mestu suvozača. Nije bila vezana sigurnosnim pojasom, a prema navodima medija, doživela je srčani zastoj. Medicinsko osoblje pokušalo je da je reanimira, ali bez uspeha.

Žena je bila brazilska državljanka i živela je u obližnjem mestu Ramada. Prema pisanju lista "San", njen suprug prijavio je njen nestanak policiji nedugo pre nesreće.

Svedoci su navodno videli muškarca kako izlazi iz prevrnutog automobila, popravlja odeću i udaljava se sa mesta nesreće, ostavljajući ženu bez pomoći.

Policija traga za vozačem, za kog se veruje da je portugalski državljanin. Istražitelji ispituju navode da su njih dvoje imali seksualne odnose tokom vožnje i da je to moglo da dovede do gubitka kontrole nad vozilom.

U nesreći nije učestvovalo nijedno drugo vozilo. Portugalska policija vodi istragu, a osumnjičeni bi, ukoliko se utvrdi njegova odgovornost, mogao da se suoči sa optužbama za izazivanje saobraćajne nesreće, opasnu vožnju i izazivanje smrti.