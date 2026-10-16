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Muškarac je snimio sam sebe kako upozorava na smrtonosnu opasnost na ivici vodopada visokog oko 80 metara, neposredno pre nego što je sa tog mesta pao i poginuo.

Tragičan snimak prikazuje Maurisija Markesa Gomeša (32), po zanimanju automehaničara, kako gleda preko ivice moćnog vodopada u mestu Korego do Ouro na jugu Brazila, gde se ispod vidi zastrašujući strmi ponor.

Stojeći na vrhu ovog prirodnog fenomena, on u kameru govori: "Nakon pada odavde, sine moj, sledi samo smrt, zar ne? Jesi li lud? Ko bi to uopšte preživeo?"

Maurisio je bio u poseti vodopadu tokom državnog praznika posvećenog zaštitnici zemlje. U nedelju se popeo na vodopad Kašoeira da Fortuna, u prevodu "Vodopad sreće".

Mehaničar iz grada Makae, u blizini Rio de Žaneira, objavio je ove snimke na svom WhatsApp statusu. Njegov prijatelj je ispričao da je Maurisio planirao da ostavi telefon da snima dok prelazi preko stene prekrivene klizavim algama.

Međutim, nikada se nije vratio kući.

Prijatelji su iste večeri započeli očajničku potragu, koja je trajala do duboko u noć. Nešto posle ponoći, njegovo telo pronađeno je pod vodom, u bazenu u podnožju vodopada. Vatrogasci su ubrzo stigli na lice mesta kako bi izvukli telo.

Prijatelj je snimio područje gde je Maurisiovo telo nađeno, rekavši da je verovatno pao sa visine od oko 80 metara. Istražitelji navode da se najverovatnije okliznuo i udario glavom o stenu tokom pada.

Forenzičari su zaključili da je smrt nastupila usled povreda zadobijenih prilikom pada. Njegov telefon je i dalje bio na vrhu vodopada.

Tragedija na Šri Lanki

Ova tragedija dogodila se ubrzo nakon što je jedna turistkinja poginula na Šri Lanki kada se okliznula na stenu i pala niz vodopad u stravičnoj nesreći na odmoru. Valentina Straljoto (27) pala je sa visine od skoro 30 metara pred očima svoje prijateljice dok su putovale kroz gradić Ela.