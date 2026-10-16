Slušaj vest

Zabrana pornografskih sadržaja koji prikazuju davljenje, incest i odrasle osobe koje se predstavljaju kao deca mlađa od 16 godina stupiće na snagu 6. novembra.

Mere, koje je najavila britanska vlada, biće uvedene nakon pritiska poslanika iz različitih političkih stranaka zbog zabrinutosti zbog negativnog uticaja takvog sadržaja na žene i devojke.

To znači da će biti nezakonito posedovati ili objavljivati pornografske sadržaje koji prikazuju davljenje ili gušenje, seksualne odnose između osoba koje su u srodstvu ili se pretvaraju da su u srodstvu, kao i sadržaje u kojima se neko predstavlja kao dete mlađe od 16 godina.

Poslanici su ranije rekli za "Skaj njuz" da bi novim merama Velika Britanija mogla da dobije jedan od najstrožih sistema regulacije internet pornografije u svetu.

Novinarka "Skaj njuza" Fibi Sautvort istraživala je uznemirujuće snimke na kojima se vide žene sa lancima oko vrata koje neko vuče, dok ih u opisima snimaka ismevaju zbog toga što ne mogu da dišu.

Jedna žena koja je preživela davljenje rekla je za "Skaj njuz" da takvi snimci predstavljaju nasilje kao nešto privlačno i normalno.

Ministarka pravde, Aleks Dejvis-Džons rekla je da vlada ima obavezu da u narednoj deceniji prepolovi nasilje nad ženama i devojčicama.

- Za mnoge ljude i dalje je lako da na internetu pristupe štetnoj pornografiji - rekla je ona.

Dodala je da cilj nije kriminalizacija bezopasnih seksualnih sklonosti, ali da pornografija može uticati na to kako ljudi, naročito mladi, zamišljaju zdravu vezu.

- Sadržaj koji normalizuje ili čak veliča nasilje nad ženama je opasan i može zamagliti granicu između onoga što je prihvatljivo na ekranu i onoga što je prihvatljivo u stvarnom životu - rekla je ministarka.

Konzervativna poslanica u Domu lordova Gabi Bertin, koja je preporučila ove mere u svom izveštaju o regulisanju pornografije iz 2025. godine, rekla je da odluka vlade dolazi "u poslednji čas".

Njen izveštaj utvrdio je da pornografija koja prikazuje davljenje žena može imati "razorne posledice u stvarnom svetu", a posebno je ukazano na uznemirujuće igranje uloga, uključujući sadržaje koji prikazuju incest i odrasle osobe koje glume decu.

Bertin je za Press Association rekla da će promena zakona, zajedno sa boljim sprovođenjem propisa i strožom regulacijom, poslati "nedvosmislenu poruku" kompanijama koje hostuju i distribuiraju pornografiju, ali i društvu u celini, da ekstremni i nasilni sadržaji koji podstiču stvarnu štetu nisu prihvatljivi.

Studija Instituta za proučavanje davljenja iz 2024. godine pokazala je da je više od trećine odraslih osoba uzrasta od 16 do 34 godine reklo da je najmanje jednom bilo davljeno ili gušeno tokom dogovorenog seksualnog odnosa.

Istraživanje iste organizacije sprovedeno prošle godine pokazalo je da je 43 odsto seksualno aktivnih osoba uzrasta od 16 do 17 godina reklo da su bile izložene takvom ponašanju.