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U Hersonskoj oblasti nije bilo prijavljenih incidenata od proglašenja prekida vatre, saopštila je danas ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.

"Tokom 30 sati primirja nisu zabeleženi nikakvi incidenti u Oleškom", napisala je ona na platformi Maks, prenosi TASS.

Ona je izvestila da je u stalnom kontaktu sa komesarom ukrajinskog parlamenta za ljudska prava Dmitrom Lubinecom, sa kojim koordiniraju sprovođenje sporazuma.

Lantratova je naglasila da je cilj humanitarne misije da se pomogne ljudima u Oleškom u Hersonskoj oblasti i učini sve što je moguće kako bi se obezbedio bezbedan odlazak onih kojima je to potrebno.

Grad Oleški u Hersonskoj oblasti Foto: X printscreen

Bela kuća je 23. oktobra objavila da su Rusija i Ukrajina, uz pomoć supruge predsednika SAD Melanije Tramp, postigle sporazum o prekidu vatre u gradu Oleški u Hersonskoj oblasti, koji stupa na snagu u četvrtak, 29. oktobra.

Zemlje su se složile da prekinu sva neprijateljstva u Oleškom kako bi osigurale isporuku humanitarne pomoći i pripremile se za evakuaciju civila kroz određeni bezbedni koridor.

Melanija Tramp dočekala suprugu kineskog predsednika u Beloj kući Foto: Alex Brandon/AP

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske Oružane snage obustavile vatru u Hersonskom pravcu i proglasile prekid vatre 27. oktobra u 4.00 časa po moskovskom vremenu u pripremi za humanitarnu operaciju kod Oleškog.

(Kurir.rs/Tanjug)

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