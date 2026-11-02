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Ukrajina i Rusija saopštile da su aplikacije za upozoravanje na vazdušne napade bile meta sajber napada nakon završetka primirja u Oleškom u Hersonskoj oblasti.

Ukrajina je u nedelju saopštila da sumnja da je njen sistem za upozoravanje na vazdušne napade kompromitovan, nakon što su se u aplikaciji pojavila lažna upozorenja o radiološkoj opasnosti.

Samo nekoliko sati kasnije, i Rusija je saopštila da je aplikacija njenog Ministarstva za vanredne situacije u ponedeljak bila meta "masovnog sajber napada", u očiglednoj razmeni udaraca između dve zemlje nakon završetka njihovog najdužeg primirja od početka rata.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da su hakeri objavili "lažne informacije" putem aplikacije, koja je namenjena upozoravanju građana na dolazeće napade dronovima i druge pretnje.

Sajber napadi dogodili su se neposredno nakon završetka najdužeg primirja u ratu, koje je bilo ograničeno na ukrajinski region Herson. Primirje je okončano u nedelju, nakon što je Rusija odbila predlog Kijeva da bude produženo.

Moskva nije odmah saopštila ko stoji iza napada na njenu aplikaciju, dok je ukrajinski Centar za strateške komunikacije "Spravdi" za hakerski napad na ukrajinski sistem optužio Rusiju.

Retka pauza u borbama, koju je posredovanjem pomogla da se uspostavi prva dama SAD Melanija Tramp, počela je u utorak rano ujutru i omogućila humanitarnu misiju u ruskom gradu Oleški, koji se nalazi pod ruskom kontrolom, dok rat ulazi u petu godinu.

- Primirje, koje je bilo na snazi od 27. oktobra do 1. novembra, završeno je - izjavio je ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec. On je privremeno primirje opisao kao "važan korak u našim zajedničkim humanitarnim naporima" sa Rusijom.

Pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD, trebalo bi da budu nastavljeni ovog meseca, nakon što su praktično zamrznuti od februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničke napade na Iran.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski izjavio je u nedelju da je njegova zemlja spremna da obustavi napade na ruske rafinerije nafte, što je zahtevao američki predsednik Donald Tramp, ukoliko Vašington Kijevu isporuči moćne presretačke rakete Patriot.



Hakerski napad na aplikaciju za upozoravanje na vazdušne napade



Guverner Hersonske oblasti Oleksandr Prokudin upozorio je lokalno stanovništvo da bude posebno oprezno nakon završetka primirja i da "odmah reaguje na upozorenja o ruskim napadima".

- Aplikacija za vazdušnu uzbunu verovatno je bila izložena neprijateljskom uticaju. Ne postoji radiološka pretnja - saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Jurij Ignat potvrdio je da je aplikacija hakovana.

Nekoliko sati kasnije, rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da njegovi timovi rade na otklanjanju posledica "masovnog sajber napada", koji je napadačima omogućio da građanima šalju lažne informacije.



Napadi na naftnu infrastrukturu



Rusija i Ukrajina razmenile su napade i u nedelju. Rusija je saopštila da je tokom noći dron pogodio jedno "industrijsko postrojenje" istočno od Moskve, dok su ukrajinski mediji izvestili da je Kijev napao rafineriju nafte u Kstovu.

Ukrajina je više puta napadala ruska naftna i gasna postrojenja, što opravdava kao odgovor na ruske udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

1/5 Vidi galeriju Napad ukrajinskih dronova na rusku naftnu rafineriju u gradu Kstovo Foto: Printscreen/X