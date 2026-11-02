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Američka prva dama Melanija Trampobjavila je danas da je humanitarna misija u ukrajinskom gradu Oleškom, koji je pod ruskom kontrolom, uspešno završena i da je omogućila isporuku ključne pomoći tom regionu, kao i evakuaciju skoro 800 ljudi.

1/5 Vidi galeriju Ukrajina Oleški Foto: Efrem Lukatsky/AP, Office of the Ombudsman of Ukrai

- U ime Amerike, pohvaljujem Rusiju i Ukrajinu za njihovo rukovođenje i saradnju u vezi sa primirjem u Oleškom. Nadam se da će Oleški poslužiti kao temelj za trajni mir između dve zemlje - napisala je ona na mreži Iks.

Primirje je počelo 27. oktobra i završilo se 1. novembra, kako je i planirano, dodala je Melanija Tramp.

Sporazum o privremenom prekidu vatre kako bi se omogućila humanitarna misija za evakuaciju stanovnika grada Oleški u Hersonskoj oblasti postignuti su uz učešće supruge predsednika SAD Melanije Tramp.

Ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova i ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec izjavili su jutros da je primirje završeno i da su obe strane ispunile sve obaveze u vezi sa primirjem, dogovorenim iz humanitarnih razloga.

- Obe strane su ispunile sve obaveze. To je omogućilo isporuku pomoći stanovnicima i bezbedan dobrovoljni odlazak onih koji su odlučili da napuste grad - rekla je Lantratova u objavi na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njenim rečima, operacija je protekla bez incidenata.

Kako navodi ruska agencija, trenutno se razmatra nastavak humanitarnih misija.

Lantratova je dodala da postoji potreba za održavanjem saradnje kako bi se obezbedila redovna isporuka osnovnih zaliha.

Ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec takođe je na mreži Iks napisao da je primirje završeno i da je to bio važan korak u zajedničkim humanitarnim naporima sa ruskom komesarkom za ljudska prava Janom Lantratovom, uz koordinaciju prve dame SAD, Melanije Tramp.

1/8 Vidi galeriju Grad Oleški u Hersonskoj oblasti Foto: X printscreen

- Tokom ovog perioda, obe strane su ispoštovale svoje obaveze. To je omogućilo isporuku humanitarne pomoći Oleškom i pružanje pomoći civilima koji su želeli da napuste grad bezbedno - naveo je on.

Dodao je da sada sarađuje sa Lantratovom na ispitivanju mogućnosti za dalje humanitarne inicijative.

- Važno je održati ovaj mehanizam saradnje kako bismo mogli i dalje da pomažemo ljudima i spasavamo živote - zaključio je Lubinec.

Ruska vojska je obustavila vatru i proglasila prekid vatre u pravcu Hersona u 4 časa ujutru po moskovskom vremenu 27. oktobra u pripremi za humanitarnu operaciju u blizini grada Oleški, saopštilo je tada rusko Ministarstvo odbrane.

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp na sednici United Nations Security Council Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia, Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stanovnici Oleškog su evakuisani organizovanim konvojem kroz poseban humanitarni koridor.

Misiju su pratili i koordinisali ombudsmani za ljudska prava Rusije i Vrhovne rade Ukrajine.