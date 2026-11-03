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Ovi izbori će odrediti da li republikanci ili demokrate kontrolišu Kongres.

Republikanci trenutno kontrolišu oba doma Kongresa, a izbori bi mogli značajno da promene odnos snaga u Vašingtonu.

Bira se svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 od 100 senatora.

Demokrate nastoje da iskoriste nezadovoljstvo građana Trampovom politikom, rastom troškova života i ratom sa Iranom kako bi osvojile većinu u Kongresu i time ograničile predsednikovu moć.

Prema rezultatima anketa, demokrate imaju prednost u trci za Predstavnički dom, dok je borba za kontrolu Senata znatno neizvesnija.

S druge strane, Tramp je tokom proteklih nedelja intenzivno učestvovao u kampanji, pozivajući svoje pristalice da pruže podršku republikanskim kandidatima.