Svi događaji
Od najnovijeg
11:31

Papa Lav XIV prvi papa koji je glasao na izborima u SAD

Papa Lav XIV glasao je putem pošte na američkim izborima na sredini mandata, postavši tako prvi papa koji je glasao na izborima u SAD, a verovatno i prvi koji je glasao na nekim sekularnim demokratskim izborima.

Prvi američki papa „poslao je svoj glasački listić poštom iz Čikaga”, navodi se u saopštenju Vatikana objavljenom u petak. „Sveti otac ističe svoje uverenje u pravo i dužnost građana da učestvuju u demokratskim procesima”, dodaje se u saopštenju.

Papa Lav XIV Foto: Gregorio Borgia/AP, ETTORE FERRARI/ANSA

Majkl Volš, britanski istoričar i autor koji je napisao nekoliko knjiga o papstvu, izjavio je da bi Lav XIV bio prvi papa koji je glasao na demokratskim, sekularnim izborima.

„Mislim da pape nikada ranije nisu glasale na demokratskim izborima”, rekao je on za Si-En-En.

Ne propustitePlanetaPAPA LAV XIV GLASAO NA IZBORIMA U SAD: Evo gde je registrovan kao birač - Vatikan potvrdio vest koja je iznenadila javnost
102 AP Gregorio Borgia.jpg

11:07

Otvorena prva birališta na međuizborima u SAD

Otvorena su prva biračka mesta na ključnim međuizborima u SAD, koji se posmatraju kao referendum o Donaldu Trampu, koji bi se mogao suočiti sa opozivom ukoliko demokrate preuzmu kontrolu i nad Predstavničkim domom i nad Senatom.

Biračka mesta u Vermontu prva su dočekala glasače. Evo kada se otvaraju birališta u ostalim saveznim državama (prema našem vremenu):

12:00 – Konektikat, Indijana, Kentaki, počinje Mejn, Nju Džerzi, Njujork, Virdžinija

12:30 – Severna Karolina, Ohajo, Zapadna Virdžinija

13:00 – Delaver, Vašington D.C., Florida, Džordžija, Ilinois, Luizijana, Merilend, Masačusets, Mičigen, Misuri, Pensilvanija, Roud Ajland, Južna Karolina

14:00 – Alabama, Arizona, Ajova, Kanzas, Minesota, Misisipi, počinje Severna Dakota, Oklahoma, Južna Dakota, Teksas, Viskonsin, Tenesi

15:00 – Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nju Meksiko, Oregon, Juta, Vajoming

16:00 – Kalifornija, Ajdaho

17:00 – Nju Hempšir, Vašington

17:00 – Aljaska

18:00 – Havaji

Prvi rezultati po našem vremenu očekuju se oko 23:00.

Pratićemo situaciju kako bismo vam doneli najnovije informacije dok milioni Amerikanaca glasaju.

11:05

Kako je Tramp prošao na međuizborima 2018. godine?

Donald Tramp se nada da se rezultati srednjoročnih izbora iz 2018. godine, tokom njegovog prvog predsedničkog mandata, neće ponoviti. Demokrate, predvođene Nensi Pelosi, preuzele su kontrolu nad Predstavničkim domom, osvojivši 235 mesta, 40 više nego pre izbora. Republikanci su osvojili 199 mesta, dok je jedno ostalo upražnjeno.

To je bio najveći dobitak demokrata u Predstavničkom domu od 1974. godine. Više od 122 miliona Amerikanaca je glasalo, što je bila najveća izlaznost na srednjoročnim izborima u poslednjih nekoliko decenija. Republikanci su ipak uspeli da zadrže kontrolu nad Senatom.

Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Nakon srednjoročnih izbora 2022. godine, Tramp je zvanično objavio novu predsedničku kandidaturu, a dve godine kasnije ponovo je osvojio Belu kuću. Ovogodišnji izbori bi mogli biti važni i za demokrate koji razmatraju predsedničku kandidaturu 2028. godine.

10:55

Poslednje obraćanje Trampa pred izbore u SAD

Američki predsednik Donald Tramp završio je predizbornu kampanju uoči međuizbora govorom u Vašingtonu, tokom kojeg je posebnu pažnju posvetio obnovljenom reflektujućem bazenu ispred Linkolnovog memorijala. Tom prilikom našalio se da bi bazen mogao da dobije njegovo ime.

- Ozbiljno razmišljamo o tome da mu promenimo ime u Trampov reflektujući bazen - rekao je Tramp, uz napomenu da se šali i da bi projekat trebalo da ujedini Amerikance.

Renoviranje bazena prethodno je izazvalo brojne kritike. Nakon prvog ponovnog otvaranja, plava boja počela je da se ljušti, a voda je pozelenela zbog algi, zbog čega je bazen ponovo zatvoren.

Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Troškovi radova premašili su prvobitnu procenu od 1,5 miliona dolara više od deset puta, dok je završetak kasnio gotovo tri meseca. Tramp je za probleme optužio „levičarske vandale“, ali tužilaštvo je utvrdilo da su nastali zbog nepravilno izvedenih radova, a ne vandalizma. Nekoliko osoba je privedeno, među njima i bivši olimpijski kanuista Dejvid Hern, ali su optužbe kasnije odbačene.

Trampov govor održan je u trenutku kada Amerikance posebno brinu ekonomska pitanja i rast cena goriva. Ipak, predsednik je značajan deo obraćanja posvetio bazenu, hvaleći rezultate svoje administracije.

Govorio je i o izborima, porezima i bezbednosti granica, uz oštre kritike demokrata, čije je kandidate nazvao najekstremnijim i najopasnijim u američkoj istoriji.

Priznao je da stranka koja kontroliše Belu kuću tradicionalno teško prolazi na međuizborima, ali je poručio da su republikanci uložili veliki napor u kampanju.

Ne propustitePlanetaPOSLEDNJE OBRAĆANJE TRAMPA PRED SUDBONOSNE IZBORE! Amerikanci zabrinuti zbog cena goriva, a predsednik pričao o nečemu što niko nije očekivao! (VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD.

10:53

Tramp napao Iran uoči izbora u SAD

SAD su izvele napad na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

To je najveće ostrvo u Persijskom zalivu na kojem se nalaze iranski lanseri raketa, a mediji prenose navode američkog sajta Aksios da su upravo oni bili meta vazdušnih udara.

Informaciju o napadu izneli su i zvanični američki izvori za CBS.

BBC prenosi da je iranska državna novinska agencija IRNA izvestila sinoć o nekoliko eksplozija na ostrvu.

Američki zvaničnici su opisali vazdušne udare kao ograničene i rekli da su oni bili odgovor na napad Korpusa iranske Revolucionarne garde (IRGC) na avion SAD.

Kešm ostrvo Iran
Ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu Foto: Shutterstock

Britanski medijski servis je kontaktirao Centralnu komandu (CENTCOM) američke vojske, zaduženu za operacije na Bliskom istoku, ali još uvek nije dobio komentar o ovom napadu.

On je izveden uoči izbora za Predstavnički dom i Senat Kongresa SAD, na polovini mandata američkog predsednika Donalda Trampa, koji će odrediti da li republikanci ili demokrate kontrolišu Kongres.

Tramp se suočava sa padom podrške u anketama i pritiskom iz redova sopstvene Republikanske partije da okonča rat, koji je počeo napadom SAD i Izraela na Iran krajem februara.

Šef Bele kuće je sinoć kazao Aksiosu da "ne žuri" da pojača vazdušne udare na Iran.

- Na ovaj ili onaj način, mi ćemo nešto učiniti, ali nema žurbe. Finansijski smo ih osakatili. Nemaju novca, nemaju benzina, a njihov narod je sve umorniji od toga - rekao je Tramp.

Ne propustitePlanetaTRAMP IPAK NAPAO IRAN PRED IZBORE, GORE LANSERI RAKETA NA OSTRVU KEŠM! Američki predsednik kaže da je "jedan sat" dovoljan za osvajanje "PIJUK PLANINE"
Donald Tramp i iza njega ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu i iranska zastava

On je u intrevjuu za Foks njuz uoči izbora takođe naveo da će SAD "možda morati da krenu na Pijuk (planinu)", lokaciju povezanu s iranskim nuklearnim programom.

Tramp je dodao da to "nije velika stvar" i da bi moglo da se odradi za "jedan sat".

BBC podseća da je poslednjih nekoliko dana bilo sve više spekulacija da bi SAD mogle ponovo da pokrenu jače vazdušne udare na Iran nakon izbora.

Ali, na pitanje novinara u ponedeljak da li je to tačno, Tramp je rekao "ne".

Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, ranije je izjavio za agenciju IRNA da su u toku "veoma intenzivni" razgovori sa SAD putem posrednika kako bi se ponovo pokušalo da se okonča rat.

On je takođe je kazao da je Teheran spreman i za diplomatske i za vojne scenarije "više nego ikada ranije" i da je na SAD da biraju između "mudrog puta" pregovora ili "greške u vidu vojne agresije".