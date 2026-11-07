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U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je od početka godine zabeleženo više od 5.000 slučajeva malih boginja, što je najveći godišnji broj u poslednjih 35 godina, prema zvaničnim podacima, preneo je danas Juronjuz (Euronews).

Prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), glavne američke agencije za javno zdravlje, širom zemlje je 2026. godine prijavljeno ukupno 5.182 potvrđena slučaja te visoko zarazne bolesti, koja se može sprečiti vakcinacijom.

Taj broj je više nego dvostruko veći od 2.289 slučajeva zabeleženih 2025. godine i predstavlja najveći broj koji je CDC zabeležio još od 1991. godine.

Zdravstvene vlasti na nivou saveznih država prijavile su najmanje osam smrtnih slučajeva povezanih sa malim boginjama, uključujući i smrtne ishode kod veoma male dece.

Smrtni slučajevi uzrokovani malim boginjama predstavljaju razlog za zabrinutost među lekarima.

Male boginje su u SAD 2000. godine proglašene iskorenjenim, uglavnom zahvaljujući široko rasprostranjenoj vakcinaciji.

Međutim, poslednjih godina ova bolest se ponovo značajno proširila, usled pada stope vakcinacije i sve većeg nepoverenja javnosti prema zdravstvenim vlastima.