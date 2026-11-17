JAPAN DIGAO LOVCE ZBOG UPADA RUSKIH VOJNIH AVIONA! Tokio optužio Moskvu za "ozbiljno kršenje suvereniteta", Putin letos bio na jednom od spornih ostrva (FOTO)
- Japan je podigao borbene avione i uputio protest Moskvi nakon što su dva ruska vojna aviona ušla u njegov vazdušni prostor kod prefekture Fukuoka.
- Tokio je incident nazvao ozbiljnim kršenjem suvereniteta i potpuno neprihvatljivim, uz upozorenja i druge mere prema avionima.
- Podseća se i na ranije tenzije oko Kurilskih ostrva, a Putin je u avgustu posetio jedno od spornih ostrva.
Japanska vojska je digla borbene avione i izdala upozorenja nakon što su dva sumnjiva ruska vojna aviona ušla u njen vazdušni prostor, objavio je Japan tajms.
Ovaj medij navodi da je Tokio u utorak uputio snažan protest Moskvi nakon što su dva sumnjiva ruska vojna aviona ušla u japanski vazdušni prostor kod prefekture Fukuoka, što je navelo Vazduhoplovne snage samoodbrane (ASDF), kako je zvanični naziv vojske Japana, da podignu borbene avione.
Ministarstvo odbrane u Tokiju saopštilo je da su borci ASDF izdali upozorenja i preduzeli druge neodređene mere prema ruskim avionima nakon što su odvojeno ušli u japanski vazdušni prostor blizu ostrva Okinošima, u trajanju od nekoliko minuta, oko četiri sata jutros po lokalnom vremenu.
Skaj njuz prenosi da je portparol japanske vlade na konferenciji za medije opisao incident kao "ozbiljno kršenje suvereniteta Japana" i nazvao ga "apsolutno neprihvatljivim".
Britanska televizija podseća da je i ranije je bilo tenzija između Moskve i Tokija oko suvereniteta Kurilskih ostrva.
Ona su poznata u Japanu kao Severne teritorije i nalaze se u zapadnom delu Tihog okeana.
Ruski predsednik Vladimir Putin je u avgustu ove godine posetio jedno od ostrva, koje se u Rusiji zove Iturup.
(Kurir.rs/The Japan Times/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)