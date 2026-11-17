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Japanska vojska je digla borbene avione i izdala upozorenja nakon što su dva sumnjiva ruska vojna aviona ušla u njen vazdušni prostor, objavio je Japan tajms.

Ovaj medij navodi da je Tokio u utorak uputio snažan protest Moskvi nakon što su dva sumnjiva ruska vojna aviona ušla u japanski vazdušni prostor kod prefekture Fukuoka, što je navelo Vazduhoplovne snage samoodbrane (ASDF), kako je zvanični naziv vojske Japana, da podignu borbene avione.

Ministarstvo odbrane u Tokiju saopštilo je da su borci ASDF izdali upozorenja i preduzeli druge neodređene mere prema ruskim avionima nakon što su odvojeno ušli u japanski vazdušni prostor blizu ostrva Okinošima, u trajanju od nekoliko minuta, oko četiri sata jutros po lokalnom vremenu.

1/4 Vidi galeriju Japanski borbeni avioni Foto: Mike Fuchslocher/Shutterstock, viper-zero/Shutterstock

Skaj njuz prenosi da je portparol japanske vlade na konferenciji za medije opisao incident kao "ozbiljno kršenje suvereniteta Japana" i nazvao ga "apsolutno neprihvatljivim".

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Britanska televizija podseća da je i ranije je bilo tenzija između Moskve i Tokija oko suvereniteta Kurilskih ostrva.

Foto: Printscreen YouTube

Ona su poznata u Japanu kao Severne teritorije i nalaze se u zapadnom delu Tihog okeana.