Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Načelnik britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) Harv Smit izjavio je da će britanski lovac sledeće generacije biti poslednji borbeni avion sa posadom ratnog vazduhoplovstva i da će bespilotne letelice, uz pomoć veštačke inteligencije (AI), transformisati vojno vazduhoplovstvo "jednako duboko kao prelazak sa propelera na mlazne avione".

Smit je za britanski Telegraf rekao da Globalni program borbenog vazduhoplovstva (GCAP), u kojem učestvuju Velika Britanija, Italija i Japan, a koji gradi lovac šeste generacije sa stelt tehnologijom, zahteva posadu, ali da će budući projekti biti dronovi.

Prema njegovim rečima, britanske vazdušno-svemirske snage kombinovaće svoje avione "Tajfun" i "F-35" sa autonomnim sistemima kako bi prilagodile vojsku novoj tehnologiji.

"Čvrsto verujem da će bespilotne letelice sa veštačkom inteligencijom transformisati vojno vazduhoplovstvo jednako duboko kao što je to učinio prelazak sa propelera na mlazne avione", kazao je Smit.

Šef RAF-a je dodao da će "bespilotni lovci početi da lete u vazdušnom prostoru Velike Britanije sledeće godine".

"Uz pravilnu upotrebu, veštačka inteligencija i mašine će se baviti najopasnijim zadacima umesto ljudi, ali tehnologija mora da poboljša ljudsko rasuđivanje, a ne da zameni odgovornost. GCAP mlaznjak je možda poslednji lovac sa posadom koji ćemo ikada napraviti, ne zato što će ljudi postati manje važni, već upravo suprotno", zaključio je Smit.