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Profili najmanje šest britanskih stručnjaka koji su istraživali i pisali o štetnosti kockanja, među kojima je profesorka Univerziteta u Glazgovu Heder Vordl, preuzeti su radi promocije ilegalnih onlajn kazina, pokazali su rezultati istraživanja.

Profesorka Heder Vordl, koja je posvetila 20 godina istraživanju štete koju izaziva kockanje, kazala je da je bila užasnuta kada je saznala da su joj reputaciju, pa čak i fotografiju, ukrala nelegalna onlajn kazina, koja su tvrdila da ona podržava upravo one igre čiju je zavisnost dokumentovala, prenosi Gardijan.

"Nikada ne bih recenzirala ove stvari i promovisala ih ljudima", rekla je Vordl.

Jedna stranica, pod nazivom "666 casino", sadrži fotografiju nasmejane Vordl, za koju se navodi da je "žena koja stoji iza recenzija".

"Svaka pouzdana recenzija kazina zahteva nekoga ko je zaista obavio taj posao, i to je upravo uloga koju je Heder Vordl izgradila za sebe u prostoru sadržaja o kockanju u Velikoj Britaniji", navodi se na stranici ilegalnog kazina.

Foto: Profimedia

U dugačkoj lažnoj biografiji, na stranici se navodi da je Vordl počela kao povremeni onlajn kockar, ali da je kasnije počela da analizira i ocenjuje najbolje kazina, uključujući kvalitet njihovih bonusa i brzinu isplate gotovine.

"Bila sam tužna, ali nisam bila iznenađena. Neki delovi industrije kockanja će ići daleko da potkopaju akademike koji rade u javnom interesu", kazala je Vordl.

Vordl je jedna od najmanje šest istaknutih akademika čiji je ugled, izgrađen na njihovom istraživanju o tome kako kockanje može eksploatisati i naštetiti ljudima, zloupotrebljen na ovaj način, a svi su rekli Gardijanu da nisu dali pristanak i da su bili uznemireni upotrebom njihovih imena i slika.

Ona je bila primorana da piše organizacijama koje finansiraju njen rad, od kojih mnoge to čine pod strogim uslovima koji regulišu bilo kakav angažman koji bi mogla imati u sektoru kockanja, i da objašnjava da se njeno ime koristi bez njenog pristanka.

Od 28 ilegalnih onlajn kazina, koji su koristili imena britanskih akademika, uključujući i "666 casino", Gardijan navodi da izgleda da je većina bila registrovana u Ukrajini.