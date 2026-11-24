UČENIK IZBODEN U OSNOVNOJ ŠKOLI U SLOVENIJI, NAPAO GA VRŠNJAK! Deca evakuisana, sve vrvi od policije "Proveravate da li imaju elektronske cigarete, a ne i NOŽ"
- U Osnovnoj školi 'Miran Jarec' u Črnomelju učenik je, prema nezvaničnim informacijama, izboden nožem od strane vršnjaka, a škola je evakuisana.
- Policija je potvrdila da je jedno dete lakše povređeno i prevezeno u bolnicu, dok istraga još traje i više detalja nije saopšteno.
U Osnovnoj školi "Miran Jarec" u gradiću Črnomelj u Sloveniji jutros je, pema nezvaničnim informacijama, vršnjak nožem ubo maloletnog vršnjaka.
Slovenački mediji navode da je u krugu škole trenutno mnogo policajaca, a učenici su evakuisani.
Policijska uprava Novo Mesto objavila je da je u 8.55 sati policija obaveštena o povređenom detetu u prostorijama obrazovne ustanove u oblasti Črnomelja.
- Prema prvim nalazima, dete je lakše povređeno. Na licu mesta mu je ukazana prva pomoć, a zatim su ga bolničari odvezli u bolnicu na pregled i dalje zbrinjavanje - navela je policija.
Ona još nije potvrdila nezvanične informacije o napadu nožem.
- S obzirom na to da je istraga još uvek u toku i da je u pitanju maloletno lice, u ovom trenutku ne možemo dati više informacija. O nalazima ćemo obavestiti javnost u najkraćem mogućem roku - navedeno je za sajt Slovenske novice lista Delo.
Rukovodstvo osnovne škole se još uvek nije oglasilo.
Informacija o incidentu u školi u Črnomelju pojavila se u 9.43 časova na društvenim mrežama.
- Nešto se dogodilo u Osnovnoj školi "Miran Jarec" u Črnomelju. Ne znamo šta. Ima puno policije, deca su napolju. Izbegavajte područje oko škole! - napisao je jedan od članova Fejsbuk grupe.
Današnji događaji su takođe izazvali kritičke komentare na društvenim mrežama u vezi sa bezbednošću u toj osnovnoj školi.
Jedan korisnik je napisao da škola treba svakodnevno da proverava da li učenici imaju elektronske cigarete i mobilne telefone, ali ne i noževe i druge opasne predmete.
Drugi korisnik je napisao da učenici treba sami da vade stvari iz svojih školskih torbi, jer nastavnici i drugi zaposleni ne bi trebalo da im se mešaju.
(Kurir.rs/slovenskenovice.delo.si/Preveo i priredio: N.V.)