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U Osnovnoj školi "Miran Jarec" u gradiću Črnomelj u Sloveniji jutros je, pema nezvaničnim informacijama, vršnjak nožem ubo maloletnog vršnjaka.

Slovenački mediji navode da je u krugu škole trenutno mnogo policajaca, a učenici su evakuisani.

Policijska uprava Novo Mesto objavila je da je u 8.55 sati policija obaveštena o povređenom detetu u prostorijama obrazovne ustanove u oblasti Črnomelja.

- Prema prvim nalazima, dete je lakše povređeno. Na licu mesta mu je ukazana prva pomoć, a zatim su ga bolničari odvezli u bolnicu na pregled i dalje zbrinjavanje - navela je policija.

Ona još nije potvrdila nezvanične informacije o napadu nožem.

- S obzirom na to da je istraga još uvek u toku i da je u pitanju maloletno lice, u ovom trenutku ne možemo dati više informacija. O nalazima ćemo obavestiti javnost u najkraćem mogućem roku - navedeno je za sajt Slovenske novice lista Delo.

Rukovodstvo osnovne škole se još uvek nije oglasilo.

Informacija o incidentu u školi u Črnomelju pojavila se u 9.43 časova na društvenim mrežama.

- Nešto se dogodilo u Osnovnoj školi "Miran Jarec" u Črnomelju. Ne znamo šta. Ima puno policije, deca su napolju. Izbegavajte područje oko škole! - napisao je jedan od članova Fejsbuk grupe.

Današnji događaji su takođe izazvali kritičke komentare na društvenim mrežama u vezi sa bezbednošću u toj osnovnoj školi.

Jedan korisnik je napisao da škola treba svakodnevno da proverava da li učenici imaju elektronske cigarete i mobilne telefone, ali ne i noževe i druge opasne predmete.