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Stotine hiljada čvoraka okupirale su Rim, gde svojim glasnim oglašavanjem, velikim količinama izmeta i neprijatnim mirisima izazivaju sve veće nezadovoljstvo stanovnika, zbog čega gradske vlasti pokušavaju različitim metodama da ih udalje iz naseljenih područja, prenosi Roma Today.

Ptice, poznate po spektakularnim sinhronizovanim letovima, svake zime u velikom broju migriraju u Italiju iz severne Evrope u potrazi za toplijom klimom, a Rim im pruža zaklon od predatora tokom noći.

Odbornik za zaštitu životne sredine opštine Mateo Zoki izjavio je za italijanski portal da je lokalna administracija preuzela rešavanje problema i da razmatra u koje bi zeleno područje ptice mogle da budu usmerene kako bi napustile naseljene delove grada.

"Ima ih na stotine hiljada. Imali smo mnogo problema jer smo morali neprekidno da čistimo ulice", rekao je on i naveo da je situacija sada manje ozbiljna nego prethodnih nedelja na trgu Đonio, zahvaljujući intervencijama nadležnih službi i saradnji građana.

Prema njegovim rečima, cilj nije uklanjanje ptica, već njihovo preusmeravanje na druge lokacije kako bi stanovnici mogli normalno da koriste javne površine.

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"Ne mislim da možemo sebi da damo pravo da ih eliminišemo", rekao je Zoki.

Jata čvoraka koja su prethodnih nedelja stvarala velike probleme stanovnicima rimskog naselja Prati Fiskali, nakon intervencija su se delimično povukla sa trga Đonio i rasporedila po okolnim ulicama, između ostalog u području ulica Monte Viljo i Kapraja, kao i duž ulice Dei Prati Fiskali.

Čvorci se predveče okupljaju na drveću, stvarajući nesnosnu buku, dok njihovi izmeti prekrivaju trotoare i automobile. Stanovnici posebno pogođenih delova grada počeli su da koriste kišobrane kako bi se zaštitili od izmeta, a pojedini izbegavaju da parkiraju automobile ispod drveća.

Zbog razmera problema, gradske vlasti su ove nedelje tokom trodnevne akcije primenile različite metode za rasterivanje ptica. Stanovnici i trgovci pozvani su da sa balkona i prozora emituju snimke upozoravajućih i uznemirenih glasova čvoraka, dok su korišćeni i laserski zraci usmereni ka krošnjama drveća.

U akciji je učestvovao i dresirani grabljivac po imenu Đeronimo, kojeg je sokolar nosio na ruci ispod drveća na kojem su se ptice okupljale.

Potpredsednik komiteta Prati Fiskali Marko Marin rekao je da sve veći broj građana prijavljuje probleme, a pojedini su počeli da koriste topove za rasterivanje ptica, nadajući se da će ih buka oterati.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da učestalo korišćenje pirotehničkih sredstava može imati suprotan efekat, jer se ptice vremenom navikavaju na buku i ne doživljavaju je kao stvarnu opasnost.

U međuvremenu, na zahtev opštinskog odeljenja za zaštitu životne sredine, ekipe komunalnog preduzeća Ama angažovane su na čišćenju ulica pogođenih prisustvom ptica, kako bi se ublažili higijenski problemi i neprijatni mirisi.

Prema rečima Alesandra Montemađorija, stručnjaka za ovu vrstu ptica sa rimskog univerziteta La Sapijenca, čvorci migriraju u italijansku prestonicu već oko 80 godina.

Procene od pre desetak godina govorile su o približno milion ptica u gradu, ali bi njihov broj danas mogao biti prepolovljen.

Istraživanje organizacije BirdLife International iz 2021. godine takođe je ukazalo na umeren pad populacije čvoraka u Italiji.